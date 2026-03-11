“Θέλω“… Ο Monsieur Minimal σε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με την Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Ο Monsieur Minimal, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου, πολυσυμμετοχικού, album του, με τον τίτλο «Μουσικός Δείπνος», συνεχίζει να μας χαρίζει νέα τραγούδια ερμηνευμένα από ξεχωριστές γυναικείες φωνές. Αυτή τη φορά, σειρά έχει ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με την ζεστή και γνώριμη ερμηνεία της Ανδριάνας Μπάμπαλη με τον τίτλο “Θέλω”.

Το “Θέλω” είναι ένα φωτεινό τραγούδι που εξιστορεί με ιδιαίτερη χάρη κι ανεμελιά, ως μια άλλη “Αλίκη Βουγιουκλάκη”, η ζεστή φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη, θυμίζοντας τα “Χατζιδακικά” soundtrack της χρυσής εποχής του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Το τραγούδι εντάσσεται στο νέο, πολυσυμμετοχικό concept άλμπουμ του Monsieur Minimal με τον ευφάνταστο τίτλο «Μουσικός Δείπνος», μαζί με το «Λαβ Φορ Εβερ» με τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη «Σπαστά Φλώρα» με τη Νεφέλη Φασούλη και το πρόσφατο «Τανγκό της Ηδονής» με τη Λόλα Γιαννοπούλου.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει ψηφιακά και σε βινύλιο από τη Mo.Mi. Records στις 20 Μαρτίου 2026 και θα περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες συνεργασίες, ερμηνευμένες αποκλειστικά από αγαπημένες γυναικείες φωνές.

Μέχρι τότε το «Θέλω» επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την καλλιτεχνική συνέπεια ενός από τους πιο ευρηματικούς Έλληνες ανεξάρτητους δημιουργούς.

Μια φορά κι έναν καιρό, είχαμε ένα story

ήμουνα μικρή εγώ κι εσύ το αγόρι

Δες πως φτάσαμε εώς εδώ, μη μ’ αφήνεις μονή

Τα χρόνια φύγαν σαν νερό, άκουσε με λιγο

Θέλω, vα με φιλάς τα βράδια

Θέλω, να με γεμίζεις χάδια

Να μην … με έχεις δεδομένη

Να ‘μαι , η δικη σου ερωμένη

Θέλω, να με βοηθάς λιγάκι

Να σου, γράφω και κανα στιχάκι

Να μ´ακους , να φλυαρώ τις νύχτες

Στις πιο, γλυκές μας καληνύχτες

Θα θέλα να μ’ αγαπάς , όπως τότε λίγο

Για όνειρα να μου μιλάς, να ξεφύγω λιγο

Σε ένα αστέρι να με πας, πανω απο τον ήλιο

Θα θέλα να με κοιτάς, όπως τότε λιγο

Τα άστρα σου τα διαλεχτά, φέρε μου τα πίσω

Να τα έχω συντροφιά και τον ηλιο φιλο

Κι ενα αγερι στα μάλια , μες’ τα δυο μου χείλη

γεύση να χω στην καρδιά, σαν γλυκό σταφύλι

Θέλω , να χεις κι όμορφο αμάξι

Θέλω, να σαι σε ολα σου εντάξει

Θέλω, να σαι και λιγο αστείος

όμως , να μην γίνεσαι γελοίος

Θέλω , να σαι πάντοτε ωραίος

Θέλω , να σαι και λιγο μοιραίος

Θέλω ,τίποτα να μην μου κρύβεις

Κι οτι , σου ζητώ να μου το δίνεις

Θα θέλα να μ’ αγαπας , όπως τότε λίγο

Για όνειρα να μου μιλάς, να ξεφύγω λιγο

Σε ένα αστέρι να με πας, πανω απο τον ήλιο

Θα θέλα να με κοιτάς, όπως τότε λιγο

Τα άστρα σου τα διαλεχτά, φέρε μου τα πίσω

Να τα εχω συντροφιά και τον ηλιο φιλο

Κι ενα αγερι στα μάλια , μες’ τα δυο μου χείλη

γεύση να χω στην καρδιά, σαν γλυκό σταφύλι