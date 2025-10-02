Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη σε μια νέα, μαξιμαλιστική και “Λαϊκή” (Σ)πάστα Φλώρα“.

Η Nεφέλη Φασούλη ερμηνεύει μοναδικά ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Monsieur Minimal σε μία νέα εκδοχή που κλείνει το μάτι στην αισθητική του ήχου των λαϊκών μαγαζιών του 70, όπου ηλεκτρικές κιθάρες και μπουζούκι λούζονται κάτω από τα έντονα φώτα της πίστας και τα σύννεφα καπνού. Βασικό ρόλο έχει το μαγικό μπουζούκι του Χρήστου Σκόνδρα, δίνοντας στο τραγούδι μια neo-folk alternative χροιά.

Με αυτό το τρόπο η Πάστα Φλώρα ξαναγεννιέται 15 χρονιά μετά την κυκλοφορία της και μπαίνει κι αυτή, μαζί με το υπέροχο “Λαβ Φορ Εβερ” με την Μαρία Παπαγεωργίου, στο νέο concept άλμπουμ του Monsieur Minimal το οποίο θα περιλαμβάνει παλιότερα τραγούδια του ερμηνευμένα αποκλειστικά από αγαπημένες του τραγουδίστριες. Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στο άμεσο μέλλον.

Έως τότε η Σπάστα Φλώρα επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την μουσική εξέλιξη, την καλλιτεχνική συνέπεια και την εφευρετική τόλμη του πιο καλαίσθητου κι ευρηματικού Έλληνα indiepop δημιουργού.

Το τραγούδι κυκλοφορεί ψηφιακά από την Mo.Mi.Records.

Κόκκινα τα σύννεφα και εγώ ρωτώ

ποιο είναι το μυστικό να εξαφανιστώ

Ακολουθώ τα βήματά σου που οδηγούν

ως την θάλασσα μαζί σου πάω παντού

Ήρθε το φθινόπωρο και φύσηξε

ένας άνεμος πως με γύρισε

Πίσω σε όλα εκείνα εσύ που μου έταζες

δεν με πίστεψες χαμογέλασες

Χάρισε μου μια καρδιά θα της μάθω να χτυπά

θα την παίρνω cinema στην Πάστα Φλώρα μέχρι αργά

Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω από την αρχή

με ένα κόκκινο χαλί θα γυρίσω όλη την Γη

Φτάνει με τα αινίγματα και πες το απλά

τι είναι αυτό που κάποια σαν εσένα ζητά

Κάτι έχω στο νου μα δε θα σου το πω

ξεσυνήθισα, πέρασε ο καιρός

Χάρισε μου μια καρδιά θα της μάθω να χτυπά

θα την παίρνω cinema στην Πάστα Φλώρα μέχρι αργά

Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω από την αρχή

με ένα κόκκινο χαλί θα γυρίσω όλη την Γη