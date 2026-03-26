Η Νεφέλη Φασούλη και η ομάδα της σε ένα ακόμα λαμπερό ραντεβού – αυτή τη φορά στον ιστορικότερο χώρο της Αθήνας, το Κύτταρο!

Πειραματίζονται με νέα τραγούδια, το γλεντούν με ελληνική και ανατολίτικη ψυχεδέλεια, ζουν το όνειρο, μιλούν για τα λάθη τους και γιορτάζουν το ότι είναι ακόμα ζωντανοί -από τύχη- στο Κύτταρο.

Μαζί της:

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα

Άγγελος Αγγελίδης – κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου – τσέλο, σάζι

Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20.00

Ώρα έναρξης: 21.00

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Τηλ.: 210 8224134

Τιμή εισιτηρίου: 15€ προπώληση – 18€ ταμείο

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο. Κρατήσεις: 210 8224134 (εξώστης)