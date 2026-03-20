Χρειάστηκαν μόνο λίγες παραστάσεις για να αγαπήσει το κοινό τις Μικρές Ταπεινώσεις. Μετά από τα πρώτα sold out, προστίθενται δυο ακόμη ημερομηνίες, ώστε να μη χάσει κανείς αυτή την τρυφερή και μοναδική παράσταση.

“Ο παππούς μου, ο Νίκος, ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου και του είχα μεγάλη αδυναμία. Παρόλ’ αυτά, με θυμάμαι μεγαλώνοντας να προσπερνάω βιαστικά την πόρτα του σπιτιού του, αποφεύγοντας να χτυπήσω το κουδούνι μη τυχόν και χάσω τον “πολύτιμο χρόνο” μου. Εκείνος πάλι, στο δικό του χρόνο, κρατούσε ημερολόγιο θέλοντας να ξορκίσει τη μοναξιά, βάζοντας σε λέξεις όλα όσα αφήνουμε να σαπίζουν στον ουρανίσκο μας χωρίς ποτέ να κουβεντιάζουμε. Με τη Νεφέλη επιχειρήσαμε να συνθέσουμε με τη βοήθεια της μουσικής και των τραγουδιών, τις “Μικρές Ταπεινώσεις” που αν κι έχουν ως αφορμή τα λόγια τα δικά του, σκοντάψαμε ξανά και ξανά στα λόγια τα δικά μας.”

Πάνος Παπαδόπουλος

Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται επί σκηνής για λίγες παραστάσεις. Ένα ημερολόγιο ενός ανθρώπου που καταγράφει μέρα προς μέρα τη ζωή του, δυο μουσικοί, η Νεφέλη, ο Πάνος και όλες οι μικρές ταπεινώσεις της ζωής.

Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

Baumstrasse

2ος όροφος – Σερβίων 8, Βοτανικός

Τηλέφωνο: 6907183406 (ώρες 18.00-22.00)

Τιμές και κατηγορίες εισιτηρίων:

Κανονικό: 18€

Μειωμένο: 16€ (φοιτητικά, ανέργων, άνω των 65)

Προπώληση: ticketservices.gr