Το 2026 έφτασε και η νέα χρονιά ξεκινάει με τη Νεφέλη Φασούλη και τα Καλογεράκια να μας καλούν σε μια λαμπερή, γιορτινή και μαγική συνάντηση στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου!

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου μαζί θα στήσουν μια μοναδική γιορτή, όπου μπορείς να ανακαλύψεις πως η ψυχεδέλεια και το wyrd ύφος φλερτάρουν και παντρεύονται με την ποίηση και την αφήγηση! Μια συνεργασία που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, αλλά πάντα εκπλήσσει ευχάριστα.

Βάλτε τα γιορτινά σας και ελάτε σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο live!

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα

Άγγελος Αγγελίδης – κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου – τσέλο, σάζι

Βασίλης Αλεξόπουλος – ηχοληψία

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21:30

Σταυρός Του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Αθήνα

τηλ 210 9226975

Είσοδος: 17 ευρώ

Προπώληση: more.com