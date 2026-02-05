«Πέρασαν τόσο γρήγορα οι δύο μήνες παραστάσεων στο Κύτταρο που δεν το καταλάβαμε. Αποφασίσαμε να επιστρέψουμε μόνο για δύο παραστάσεις τον Μάρτιο, μπας και το καταλάβουμε.. Δευτέρες 2 και 9 Μαρτίου, θα ανέβουμε ξανά στην σκηνή, για να καλωσορίσουμε την Άνοιξη και να κοιταχτούμε βαθιά μέσα στα μάτια, βαθιά μες στην ψυχή, να πούμε όσα δεν είπαμε..»

Μ.Φ.

Η Μάρθα Φριντζήλα ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Κυττάρου για δύο τελευταίες βραδιές,

παρέα με τους υπερήρωες που έχει για μπάντα και φυσικά με τα αγαπημένα της Καλογεράκια!

Δεν έρχονται απλώς να παίξουν.

Έρχονται να στήσουν ένα οδόφραγμα, έναν κόσμο ήχων, αγαπημένων προσώπων, ποίησης, αλληλεγγύης κι ανθρωπιάς, έναν κόσμο να χωρά το γέλιο και τον σπαραγμό, την τρυφερότητα και τον ηλεκτρισμό, την σιωπή και τον καταιγισμό.

Τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία της Μάρθας, τον καινούργιο δίσκο που ..περιμένετε με αγωνία, τραγούδια των αδερφών Καλογεράκη και των άλλων αδερφών μας, παλιά και ολοκαίνουργια, υπεραγαπημένα.

Μια παράσταση που ξεκινά σαν συναυλία και καταλήγει εξομολόγηση, γιορτή, ψυχανάλυση και stand up μαζί, γιατί έτσι είναι η ζωή:

λίγο τραγούδι, λίγο παραλήρημα, λίγο κρασί, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου.

Μέσα σε αυτή τη ζωντανή κι απρόβλεπτη τελετουργία, θα γίνουμε όλοι αφηγητές, σαμάνοι, φίλοι κολλητοί, συνταξιδιώτες κι εραστές.

Δεν υπόσχονται τίποτα – όσοι έχουν έρθει στα λάιβ της Μάρθας ξέρουν καλά πού το πάει.

Όσοι έρθουν πρώτη φορά, ας είναι προετοιμασμένοι να υπογράψουν σύμφωνο αιώνιας πίστης και αφοσίωσης. Άτυπο αλλά αδύνατο να λυθεί.

Παίζουν (με σειρά παλαιότητας):

Αντώνης Μαράτος — κοντραμπάσο

Βασίλης Μαντζούκης — τύμπανα

Κώστας Νικολόπουλος — κιθάρα

Βασίλης Παναγιωτόπουλος — τρομπόνι, πλήκτρα, τραγούδι

Νίκος Παπαϊωάννου — τσέλο, σάζι, μπάντζο

Μιχάλης Καλογεράκης — τραγούδι, χορευτικά

Παντελής Καλογεράκης — τραγούδι, χορευτικά

Σχεδιασμός ήχου – Γιάννης Παξεβάνης

Σχεδιασμός Poster/Video: Πάνος Ανδριανός

Δευτέρες 2 & 9 Μαρτίου

Ώρα προσέλευσης: 20.30 – Έναρξη: 21.30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Κρατήσεις: 210 8224134 / 6977 641373

Τιμή εισιτηρίου: 13€ προπώληση 15€ ταμείο (Ορθίων)

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.

Υποχρεωτική προαγορά εισιτηρίου για την κράτηση.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com