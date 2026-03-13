Τα τραγούδια (vol1) και οι μουσικές (vol2) του Μάριου Στρόφαλη από την τηλεοπτική σειρά του AlphaTv “Porto Leone” μόλις κυκλοφόρησαν!

Ένα μουσικό ταξίδι στην Τρούμπα των 60s με μουσικές και τραγούδια «βγαλμένα» από εκείνα τα καμπαρέ με το jazz χρώμα της εποχής ή «βγαλμένα» από ταβερνεία και τεκέδες με τον ιδιαίτερο Πειραιώτικο λαϊκορεμπέτικο ήχο αλλά και χρώματα Σμύρνης, με μουσικές και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες της εποχής με νοσταλγία αλλά και ένα πλουραλιστικό σάουντρακ με στοιχεία κλασικής, contemporary, jazz, blues και rock μουσικής των 60s.

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι» σε στίχους της Ειρήνης Τουμπάκη τραγουδάει η Μάρθα Φριντζήλα.

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά ερμηνεύει τα τραγούδια του καμπαρέ Porto Leone.

Η Ειρήνη Τουμπάκη, η Σοφία Σαβουκίδου και ο Βασίλης Μηλιώνης ερμηνεύουν τα τραγούδια των ταβερνείων.

Τους στίχους στα 12 τραγούδια έγραψε η Ειρήνη Τουμπάκη.

Στο τραγούδι «μισότρελος» τους στίχους έγραψε ο Γιώργος Κρητικός.

Στο τραγούδι «άσβεστη φλόγα» τους στίχους έγραψε ο ίδιος ο συνθέτης.

14 τραγούδια με ένα ταξίμι – επίλογο στο Vol1 και 35 πρωτότυπες μουσικές στο Vol2 συνθέτουν ένα μεγάλο έργο με βάθος στο χρόνο για τον Μάριο Στρόφαλη που κλείνει φέτος 30 χρόνια συνεχούς δημιουργίας στο χώρο της μουσικής τηλεόρασης και κινηματογράφου.

H συλλογή συμπληρώνεται από το 2ο άλμπουμ με 35 επιλεγμένες μουσικές από το original soundtrack της τηλεοπτικής σειράς

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Κώστας Ζαριδάκης: μπουζούκι και μαντολίνο

Κώστας Μήτσιος: μπουζούκι, κιθάρα, μπαγλαμά και τζουρά

Αlfred Shtuni: βιολιά

Κυριάκος Γκουβέντας: βιολί

Φωτεινή Νικολοπούλου: τσέλο

Κώστας Κατσαντώνης: κιθάρα

Κώστας Βαζούρας: τενόρο σαξόφωνο

Χρυσόστομος Μπουκάλης: ακουστικό μπάσο

Νίκος Παπαβρανούσης: ντραμς

Μάριος Στρόφαλης: πιάνο, ακορντεόν, μπάσο, κρουστά, πλήκτρα, ενορχηστρώσεις

Τα albums κυκλοφορούν σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το AthArtNet.

———————————

Λίγα λόγια για τον Μάριο Στρόφαλη

O Μάριος Στρόφαλης είναι ένας πολυσπουδαγμένος συνθέτης κινηματογράφου και τηλεόρασης, πιανίστας και ακορντεονίστας με μεγάλη δισκογραφία και μεγάλη αγάπη στις μουσικές δωματίου για μικρά και μεγαλύτερα μουσικά σύνολα, του οποίου οι soundtrack αλλά και tango συνθέσεις έχουν γνωρίσει διεθνή αποδοχή.

Mετράει περισσότερα από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας ως soundtrack συνθέτης.

Τις μουσικές και τα τραγούδια του έχουμε ακούσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές («Porto Leone», «Έρωτας φυγάς», «Oυ φονεύσεις», «Αυτοί που τόλμησαν», «10η εντολή», «3ος νόμος», «Μαύρα μεσάνυχτα», «Αχ και να ξερες», «Δούρειος Ίππος», «Όσο υπάρχει αγάπη», «Γλυκόξινο κρασί» κ.α.) , σε πολλές ταινίες («Πίσω από τις θημωνιές», «Πίσω πόρτα», «Τα χρυσά μήλα των εσπερίδων», «Biloba», «Γενναίοι της Σαμοθράκης», «Να μ΄ αγαπάς» κ.ά.) και θεατρικές παραστάσεις («Αmlet», «Bug», «Ραχήλ», «Δανειστές», «Rottweiler» κ.ά.). Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει σημαντικοί ερμηνευτές όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Τάνια Τσανακλίδου, Δήμητρα Γαλάνη, Βασίλης Λέκκας, Χρήστος Θηβαίος, Μάρθα Φριντζήλα, Eιρήνη Τουμπάκη, Γιάννης Κούτρας, Μελίνα Κανά, Διονύσης Τσακνής, και πολλοί άλλοι.

Ιδιαίτερη πορεία στο χρόνο έχουν οι μουσικές συλλογές του με τίτλο “European Taxim Ι & ΙΙ” που εκτελούνται από το 23 ετών κουαρτέτο του.

Είναι διπλωματούχος πιάνου, αρμονίας, αντίστιξης, φούγκας και σύνθεσης από το Εθνικό Ωδείο – Μανώλης Καλομοίρης. Επίσης έλαβε το πτυχίο βιολογίας του Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών και Maitrise μουσικής με dispense DEA από το πανεπιστήμιο Paris 8.

Τον Ιούλιο του 2011 ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, όπου το καλοκαίρι του 2012 δημιούργησε το “Athens World Music Festival”, επανέφερε και αναδιαμόρφωσε το Athens Τechnopolis Jazz Festival.

Το 2012 ίδρυσε το “Athens art network” με το οποίο δημιούργησε μια σειρά από θεσμικές πολιτιστικές εκδηλώσεις εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι τα ετήσια φεστιβάλ “Μικρό Παρίσι των Αθηνών” και “Athens gardens festival”.

Από το 2022 ως σήμερα είναι εκ των τριών ιδρυτών και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (ΙΕΜΚ).