Ο Μάριος Στρόφαλης, ο δημιουργός του soundtrack της τηλεοπτικής σειράς του Alpha “Porto Leone, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” μας προσκαλεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για μία μοναδική συναυλία!

Μια μουσική δραματουργία που ενώνει το αυθεντικό λαϊκό αίσθημα των πειραιώτικων, ρεμπετο – σμυρναίικων αφηγήσεων, με τους jazz ήχους των καμπαρέ και το cinematic noir της Τρούμπας της δεκαετίας του ‘60.

Μια βραδιά γεμάτη από τον μουσικό ήχο της σειράς “Porto Leone” που έντυσε τα πάθη, τους έρωτες και τις σκιές του λιμανιού, μέσα από τις νότες του Μάριου Στρόφαλη και τους στίχους της Ειρήνης Τουμπάκη, μαζί με αληθινές ιστορίες της Τρούμπας.

Ερμηνεύει η Ειρήνη Τουμπάκη και οι καλεσμένοι τους Μαριάννα Πολυχρονίδη, Βασίλης Μηλιώνης και Σοφία Σαββουκίδου.

Παίζουν οι μουσικοί Κώστας Μήτσιος (μπουζούκι, κιθάρα), Κώστας Βαζούρας (σαξόφωνο, φλάουτο), Φαίη Νικολοπούλου (βιολοντσέλο) και ο συνθέτης Μάριος Στρόφαλης (σύνθεση, ενορχήστρωση, πιάνο, αφήγηση).

Τα τραγούδια και οι μουσικές του Μάριου Στρόφαλη από την τηλεοπτική σειρά του AlphaTv “Porto Leone” κυκλοφορούν σε δυο συλλογές (Porto Leone vol1 & vol2) σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες!

Σάββατο 28 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 20.00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα διδασκαλίας του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr