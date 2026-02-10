Η Μαύρη Πέτρα φέρνει κοντά τον Δημήτρη Μυστακίδη και τη Μάρθα Φριντζήλα, δύο δημιουργούς με μεγάλη πορεία και ιδιαίτερη καλλιτεχνική σφραγίδα, σε ένα νέο single που κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, μαζί με lyric video. Μια μοναδική καλλιτεχνική συνάντηση. Ένας μουσικός διάλογος δύο δημιουργών με ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα και βαθιά σχέση με την ελληνική μουσική παράδοση. Στο νέο τραγούδι τους το χθες συναντά τη σύγχρονη μουσική έκφραση και οι χαρακτηριστικές φωνές των δύο καλλιτεχνών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και αλήθεια.

Ο Δημήτρης Μυστακίδης έχει “ανοίξει” έναν ιδιαίτερο δρόμο για το παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, εναποθέτοντάς το στο σήμερα με σεβασμό και αυθεντικότητα. Οι δισκογραφικές δουλειές του και οι sold out εμφανίσεις του τον έχουν καθιερώσει στην ελληνική μουσική σκηνή ως έναν από τους πλέον επιδραστικούς δημιουργούς του χώρου.

Η Μάρθα Φριντζήλα, με την έντονα εκφραστική φωνή, τη θεατρική ερμηνεία και την επιβλητική σκηνική παρουσία κινείται με σιγουριά ανάμεσα στο έντεχνο, το παραδοσιακό και το πειραματικό τραγούδι. Η καλλιτεχνική πορεία της ξεχωρίζει για την ελευθερία – μακριά από τα στερεότυπα – και την τάση να αναζητά νέους τρόπους να αφηγείται ιστορίες μέσα από τη μουσική.

Στη Μαύρη Πέτρα, ο Δημήτρης και η Μάρθα συναντιούνται σε έναν κοινό και έντονα συγκινητικό μουσικό “τόπο”. Αλληγορικοί στίχοι, μελαγχολική μελωδία, εμπνευσμένη από την κρητική μουσική παράδοση, δημιουργούν ένα τραγούδι συναισθηματικά φορτισμένο με έντονη εσωτερικότητα. Η λύρα, το λαούτο και το νέι δημιουργούν έναν λιτό και συνάμα αυθεντικό ήχο, μέσα από τον οποίο οι ερμηνείες και οι στίχοι αναδεικνύουν την αλήθεια τους.

Κρητική λύρα : Πάρης Περυσινάκης

Ney : Χάρης Λαμπράκης

Κιθάρα – μαντολίνο – λαούτο – κρουστά : Δημήτρης Μυστακίδης

Στίχοι – Μουσική : Δημήτρης Μυστακίδης

Σκίτσα: Νεκτάριος Βάλβης

Μίξη – mastering: Δημήτρης Μυστακίδης