H Νεφέλη Φασούλη σας προσκαλεί όλους σε μια «μυστική συνάντηση» την Παραμονή Χριστουγέννων. 24 Δεκεμβρίου στον Σταυρό του Νότου!

Αφού πήρε αεροπλάνα – βαπόρια – τα βουνά – τα νησιά – τη Νέα Υόρκη, μάζεψε ιστορίες και έμαθε μυστικά που ανυπομονεί να τα πει.

Με Wyrd ύφος και ψυχεδέλεια στα κόκκινα, και πενταμελή μπαντάρα, στήνει μια βραδιά με μυστικιστική ατμόσφαιρα – ανοιχτή αγκαλιά για όσους θέλουν κάτι να μοιραστούν.

Βάλε τα λαμπερά σου και έλα να περάσουμε μαζί τον χειμώνα!

Νεφέλη Φασούλη – τραγούδι

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα

Γιάννης Πατάκας – κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου – τσέλο, σάζι

Βασίλης Αλεξόπουλος – ηχοληψία

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 22:00

Σταυρός Του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Είσοδος: 17 ευρώ

Προπώληση: more.com