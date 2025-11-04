Μπορούμε να πούμε στους φίλους μας όσα πιστεύουμε γι’ αυτούς ή μόνο όσα θα ήθελαν να ακούσουν; Ένα πείραμα θα μας πείσει…

Το γαλλικό πολυβραβευμένο έργο «Το Όνομα» έρχεται τη θεατρική σεζόν 2025-2026 στο Θέατρο Αθηνά, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Πρόκειται για την ελληνική διασκευή της διάσημης γαλλικής κωμωδίας «Le Prénom», που ήταν υποψήφια το 2011 για έξι βραβεία Molière. Η κινηματογραφική της μεταφορά το 2012 σημείωσε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας τα 2,5 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά το 2015 – και πάλι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη – σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, όπου απέσπασε ενθουσιώδη υποδοχή από χιλιάδες θεατές.

Ένα ιδεολογικής τιμής ζήτημα έρχεται να ταράξει τα νερά στο Θέατρο Αθηνά, σε μια από τις πιο έξυπνες και πετυχημένες κωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου. Αρκεί ένα και μόνο όνομα για να φέρει τα πάνω κάτω σε σχέσεις και φιλίες ζωής, με τον πιο απολαυστικό και απρόβλεπτο τρόπο.

Πρωταγωνιστούν οι Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερός Κατσούλης, Ντόρα Μακρυγιάννη και Λευτέρης Ζαμπετάκης.

Υπόθεση του έργου

Ο Βικτόρ (Κρατερός Κατσούλης) περιμένει το πρώτο του παιδί. Η αδερφή του Ελιζαμπέτ (Ρένια Λουιζίδου) και ο άντρας της Πιερ (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) τον καλούν στο σπίτι τους για δείπνο, μαζί με τη σύζυγό του Άννα (Ντόρα Μακρυγιάννη) και τον παιδικό τους φίλο Κλοντ (Λευτέρης Ζαμπετάκης).

Καθώς περιμένουν την –ως συνήθως– αργοπορημένη Άννα, η συζήτηση κυλά χαλαρά… ώσπου ο Βικτόρ τους αποκαλύπτει ότι περιμένει αγόρι. Όταν τον ρωτούν ποιο όνομα έχει επιλέξει για το παιδί, η απάντησή του αναστατώνει την παρέα και πυροδοτεί μια σειρά από απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Μυστικά χρόνων αποκαλύπτονται, ψέματα βγαίνουν στο φως και σχέσεις ζωής δοκιμάζονται μέσα σε ένα βράδυ.

Ένα παιδί φέρνει την ευτυχία – αλλά το όνομα που θα του δώσεις… μπορεί να φέρει μεγάλους μπελάδες.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Πρόκειται για ένα έργο που ασχολείται με τις κρυμμένες ιδεολογικές διαφορές που ανακύπτουν ως κεραυνός εν αιθρία μόλις τεθεί το ζήτημα του ονόματος, αλλά πάνω από όλα είναι ένα ελαφρύ έργο που εξετάζει με ανάλαφρο τρόπο ένα πολύ σοβαρό θέμα: τη βαθιά και πολύχρονη φιλία μεταξύ των ανθρώπων, τις διακυμάνσεις της και την αντοχή της ως κοινωνικού θεσμού παράλληλου ή και ανώτερου από την οικογένεια.

Είμαι τυχερός γιατί το καστ που επιλέχτηκε για το έργο αυτό συνδέεται ούτως ή άλλως με φιλικούς δεσμούς χρόνων, κάτι που ενισχύει την επιτυχία του εγχειρήματος.»

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Συντελεστές

Μετάφραση – διασκευή: Ελεονώρα Μελέτη

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Μουσική: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Αποστολόπουλος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Σχεδιασμός αφίσας: Τζόυ Τόλια

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρκέλλα Καζαμία

Κάθε Τετάρτη (19.30), Παρασκευή (21.00), Σάββατο (18.00 και 21.00), Κυριακή (19.30)

Θέατρο Αθηνά

Δεριγνύ 10, Αθήνα

Τηλέφωνα κρατήσεων 210.8237330 και 6982195400

Εισιτήρια από 18 ευρώ

Προπώληση: more.com