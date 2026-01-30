Χρόνια, αναμνήσεις και τραγούδια πάνω από 3 δεκαετίες έδωσαν ραντεβού ένα βράδυ στο Christmas Theater.

Ήρθαν κι οι φίλοι να με συναντήσουν. Η Νατάσσα, η Ελεωνόρα, ο Μίλτος, ο Φοίβος κι άλλοι πολλοί.

Άλλοι με το σώμα κι άλλοι με την ψυχή.

Μου χάρισαν και τραγούδια τους. Τα πιο πολύτιμα δώρα τους να μπλεχτούν με τα δικά μου.

Η Χαρούλα μας μ’ εκείνο το σπαρακτικό «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ» που κάποια στιγμή μας ένωσε για πάντα.

Ο Γεράσιμος κι ο Θέμης πέρασαν μια βόλτα με το θαυμαστό τους «Σ’ έχω βρει και σε χάνω» όπως τους γνώρισα ένα απόγευμα στο «Μετρόπολις»

Ο Φοίβος μ’ ένα «Καθρέφτη» που συνεχώς έχω μπροστά μου και με είχε συνεπάρει τόσο.

Πόσο ήθελα από χρόνια να εξομολογηθώ σ’ αυτό τον καθρέφτη τραγουδώντας.

Ο Μάνος όπως πάντα ήταν πάλι εκεί, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου σε μια σκηνή ήταν εκεί.

Κι ήταν και τώρα. Περιπλανιόταν κάπου έξω απ’ το χώρο με τις βαριές σκέψεις του και το παλιομοδίτικο μπουφάν του όταν του αφιερώσαμε με τον Μίλτο τα «Blues της άγριας νιότης».

Τα αδέλφια μου ήταν εκεί. Ο Μπάμπης ο αγαπημένος μου και μοναδικός συνοδοιπόρος που τα έχουμε δει και τα έχουμε κάνει όλα μαζί.

Κι ο Λευτέρης ο πιο όμορφος άνθρωπος με την πιο μεγάλη καρδιά που δεν μπόρεσα ποτέ να του μοιάσω. Θέλει πολλά κότσια να έχεις τόσο καλή ψυχή.

Μου χάρισαν κι ένα καινούργιο τραγούδι κάποιοι νέοι φίλοι απ την Βόρεια Γαλλία. Οι Celtic Social Club. Σαν να ήθελαν κι αυτοί να είναι μέρος της γιορτής.

Τον «Γελωτοποιό» ..Τον έκανα τίτλο του άλμπουμ για προφανείς λόγους..

Η «Πόλη χιόνι» φεύγοντας εκείνο το βράδυ μετά τη συναυλία άνοιξε την αγκαλιά της και χώθηκα μέσα της όπως ποτέ άλλοτε.

Σαν να περίμενε από χρόνια αυτά τα μαγικά ανταμώματα. Σαν να της τα χρωστούσα.

Τα παραδίδω λοιπόν με πολλή αγάπη.

Φίλιππος

Πόσο πιο ωραία θα μπορούσε κανείς να αποτυπώσει με λόγια ότι ζήσαμε όλοι μας εκείνη την βραδιά στο Christmas Theater, πέρυσι τον Ιανουάριο, όταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας σε άλλη μια sold out συναυλία του γιόρτασε τρεις δεκαετίες στο τραγούδι παρέα με τους φίλους του κι όλους εμάς, τους φίλους ακροατές των τραγουδιών του.

Αυτή η μοναδική συναυλία ηχογραφήθηκε και πλέον αποτελεί ένα ηχητικό ντοκουμέντο που δείχνει την ευγνωμοσύνη του Φίλιππου προς όλους τους φίλους του, μουσικούς, καλλιτέχνες και κοινό.

Πρώτα δείγματα από αυτή την ζωντανή ηχογράφηση είναι το αγαπημένο τραγούδι «Πόλη Χιόνι» με μια νέα δυναμική ενορχήστρωση και το νέο τραγούδι – που έδωσε και τον τίτλο του άλμπουμ – «Γελωτοποιός» σε μουσική των Celtic Social Club σε ελληνική απόδοση στίχων του Νίκου Βλαντή.

Ενορχηστρώσεις – μουσική επιμέλεια Μιλτος Λογιάδης – Φίλιππος Πλιάτσικας

Ενορχήστρωση εγχόρδων στα «Σ’ έχω βρει και σε χάνω» και «Μια μέρα πριν το χειμώνα»: Άρης Ζέρβας

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Μίλτος Λογιάδης (πιάνο)

Χάρης Μιχαηλίδης (Ηλεκτρική κιθάρα)

Νίκος Σαλτάς (Πλήκτρα)

Αλέκος Κούρτης (τύμπανα)

Άκης Αμπράζης (Μπασσο)

Ονίκ Ατζεμιάν (ακουστική κιθάρα -φωνητικά)

Μάριος Αδιάβαστος (κρουστά)

Γιώργος Αλεξόπουλος (κλαρίνο)

Στάθης Λασκαρίδης: (βιολί)

Κλεόδωρος Αγόρας: (βιολί)

Γιάννης Ρωμανός: (βιόλα)

Μιχάλης Πορφύρης: (τσέλο)

Η ζωντανή ηχογράφηση έγινε στο Christmas Theater στις 6 Ιανουαρίου 2025

Ηχοληψία-μίξεις-mastering: Νίκος Παππάς

Ο «Γελωτοποιός» ηχογραφήθηκε κι έγινε mastering στο στούντιο των Δραμαμίνη από τον Γιάννη και τον Χάρη Μιχαηλίδη.