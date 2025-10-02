«Ελπίζω να μην γράφεις στο Twitter,

Όχι, όχι σε κάτι που λέει Χ είναι.

Το Τwitter είναι αυτό! Παρ’ της το τηλέφωνο. Διάγραψε το τουϊτ!»‍

Το Θέατρο Αθηνών υποδέχεται την ερχόμενη θεατρική σεζόν 2025-2026 με μία από τις πιο πολυσυζητημένες, ανατρεπτικές και βαθιά πολιτικές μαύρες κωμωδίες των τελευταίων ετών. Το “#Cancel” (πρωτότυπος τίτλος: Ulster American) του πολυβραβευμένου Βορειοϊρλανδού συγγραφέα David Ireland έρχεται σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, επιχειρώντας να φωτίσει με αιχμηρό χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές τα όρια της πολιτικής ορθότητας, την cancel culture, τη μάχη για πολιτισμική ταυτότητα και τις αντιφάσεις της σύγχρονης προοδευτικότητας.

Πρωταγωνιστούν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς.

Στην καρδιά της ιστορίας, τρεις χαρακτήρες συναντιούνται σε ένα άδειο θέατρο: ο Τζέι, Αμερικανός ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ, που επιδιώκει να επανασυνδεθεί με τις ιρλανδικές του ρίζες, ο Λη, φιλόδοξος Άγγλος σκηνοθέτης που δεν διστάζει να ξεπεράσει όρια για να διακριθεί και η Ρουθ, μια δυναμική συγγραφέας από τη Βόρεια Ιρλανδία, αποφασισμένη να ακουστεί σε έναν κόσμο που συχνά φιμώνει τις γυναικείες φωνές.

Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, μέχρι την στιγμή που αρχίζουν να συζητούν τις προκλήσεις του έργου. Σύντομα οι διαφορές στην ιδεολογία, στην ηθική, στο φύλο και στην καταγωγή μετατρέπουν τη συζήτηση σε πεδίο σύγκρουσης. Οι μάσκες πέφτουν, τα όρια δοκιμάζονται και η πολιτική ορθότητα διαλύεται μέσα σε έναν καταιγισμό αποκαλύψεων, προσβολών και ανατροπών.

Το #Cancel είναι ένα έργο που τολμά εκεί που οι περισσότεροι διστάζουν. Με φόντο τη μετα-#metoo εποχή, αναδεικνύει την κατάχρηση εξουσίας στον καλλιτεχνικό χώρο, την εκρηκτική ισχύ των social media και της δημόσιας κατακραυγής, τις αντιφάσεις της «woke» κουλτούρας αλλά και την προσπάθεια ανάδειξης της φεμινιστικής φωνής, μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο σύστημα.

Με ένα καυστικό, ανατρεπτικό, συχνά σοκαριστικό και απροσδόκητα χιουμοριστικό κείμενο, ο David Ireland προσφέρει ένα έργο-καθρέφτη της εποχής μας. Ένα έργο για το ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε, ποιοι προσποιούμαστε ότι είμαστε και ποιοι πραγματικά είμαστε!

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα και την παγκόσμια πορεία του έργου:

Ο David Ireland είναι από τις πλέον ισχυρές φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου. Το Ulster American πρωτοπαρουσιάστηκε το 2018 στο Εδιμβούργο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και βραβεία. Έκτοτε έχει ανέβει σε πολλές διεθνείς σκηνές, καθώς και στο Λονδίνο, με τους Woody Harrelson, Andy Serkis και Louisa Harland.

Μεταμεσονύκτιες παραστάσεις στο Θέατρο Αθηνών:

Το Θέατρο Αθηνών αναβιώνει μια αγαπημένη θεατρική παράδοση, επαναφέροντας τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις και προσκαλεί το κοινό να ζήσει την εμπειρία του θεάτρου… αλλιώς. Κάθε Παρασκευή βράδυ, όταν η πόλη ζωντανεύει και οι δρόμοι φωτίζονται από τη νυχτερινή ενέργεια της Αθήνας, η σκηνή του Θεάτρου Αθηνών παραμένει ανοιχτή και προσκαλεί τους θεατές σε μια θεατρική απόδραση στην καρδιά της νύχτας.

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας

Σκηνικά – Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Κοστούμια: Έλενα Σκουλά

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Θάνος Χατζόπουλος

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη – Κυριακή: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00 & 12:00 (μεταμεσονύκτια)

Σάββατο: 18:00 (λαϊκή απογευματινή) & 21:00

Θέατρο Αθηνών

Βουκουρεστίου 10

Τηλ.: 2103312343

Ώρες ταμείου: 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:30 (από Τρίτη έως και Κυριακή)

Τιμές εισιτηρίων:

€25 (γενική είσοδος), €22, €18 (λαϊκή απογευματινή),

€16 (φοιτητικό, νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κάθε Τετάρτη & Πέμπτη),

€13 (ανέργων κάθε Τετάρτη & Πέμπτη)

Προπώληση εισιτηρίων: ticketmaster.gr