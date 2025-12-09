Ο Θανάσης Βούτσας, για πρώτη φορά συστήνεται ως τραγουδοποιός με ένα ακουστικό μουσικό album, εννέα τραγουδιών και γενικό τίτλο KΡAK.

Πρόκειται για ένα μουσικό έργο σμιλευμένο με τα πιο πιστά εργαλεία: πειραματισμό, φαντασία, αφοσίωση και νυχτέρι. Τα τραγούδια συνιστούν το απόσταγμα της εμπειρίας του, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με το τραγούδι. Στο ΚΡΑΚ, γράφει και τραγουδά, τραγούδια της ψυχής του, που γεννήθηκαν σε εκείνη τη μικρή χαραμάδα, το εσωτερικό ρήγμα, εκείνο το ψυχικό “σπάσιμο” που αισθανόμαστε στις μικρές και μεγάλες συγκινήσεις.

Είναι ένας κύκλος τραγουδιών που διατρέχει τον χρόνο από τις θολές μνήμες της παιδικής ηλικίας, μέχρι τις μεγάλες σιωπές της ενήλικης ζωής. Ο Θανάσης Βούτσας ανασυνθέτει τα βιώματά του, για να πει αλλιώς τη δική του ιστορία για την αγάπη, την απώλεια, το ανεκπλήρωτο, την επιθυμία, τη φυγή και την επιστροφή.

Το τραγούδι του Σιγή 8΄46΄, ένας φόρος τιμής στη διαφορετικότητα, μια διαμαρτυρία απέναντι στο ρατσισμό και τη βία, ερμηνεύει η «Ιέρεια» του ελληνικού τραγουδιού, Μαρία Φαραντούρη. Εκπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη επιθυμία του, που προκύπτει από τον θαυμασμό και την αγάπη του προς την εμβληματική καλλιτέχνιδα.

Η παραγωγή του album φέρει την υπογραφή του Νίκου Ζούδιαρη, όπως και αρκετές ενορχηστρώσεις. Με τη “ματιά” του, την αισθητική και την πείρα του, οδήγησε στην ανάδειξη του έργου μεταξύ κλασσικού και μοντέρνου. Καθοριστική είναι και η συνδρομή σπουδαίων μουσικών, που μπήκαν γενναιόδωρα με την τέχνη τους στο φαντασιακό κόσμο των τραγουδιών.

Το album κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σειρά τραγουδιών του album «ΚΡΑΚ»

1. «Όσο τίποτα»

2. «Για ‘σενα»

3. «Τρύπα»

4. «Άχτι»

5. «Μαχαιριές»

6. «Καρδιά τι έμαθες»

7. «Έλεγα»

8. «Σιγή 8΄46΄»

9. «Όσα ταξίδια και να κάνω»