Ο Θανάσης Βούτσας συστήνεται για πρώτη φορά στο κοινό ως τραγουδοποιός και παρουσιάζει ζωντανά το νέο του ομώνυμο άλμπουμ «ΚΡΑΚ», στην ΠΛΥΦΑ. Η συναυλία αποτελεί την αφορμή και την αφετηρία για το πρώτο του ακουστικό μουσικό έργο, έναν κύκλο εννέα τραγουδιών που γεννήθηκαν από την ανάγκη της εσωτερικής έκφρασης και της προσωπικής αφήγησης.

Το «ΚΡΑΚ» είναι ένα μουσικό έργο σμιλευμένο με τα πιο πιστά εργαλεία: πειραματισμό, φαντασία, αφοσίωση και νυχτέρι. Τα τραγούδια του αποτελούν το απόσταγμα της πολύχρονης εμπειρίας του Θανάση Βούτσα στο τραγούδι. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει τραγούδια της ψυχής του, που γεννήθηκαν σε εκείνη τη μικρή χαραμάδα – το εσωτερικό ρήγμα, το ψυχικό «σπάσιμο» που συνοδεύει τις μικρές και τις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ «ΚΡΑΚ», κατέχει το τραγούδι «Σιγή 8’46”», ένας φόρος τιμής στη διαφορετικότητα και μια διαμαρτυρία απέναντι στον ρατσισμό και τη βία. Το τραγούδι ερμηνεύει η «Ιέρεια» του ελληνικού τραγουδιού, Μαρία Φαραντούρη.

Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει ο Νίκος Ζούδιαρης, ο οποίος έχει επιμεληθεί και αρκετές από τις ενορχηστρώσεις. Σημαντική είναι και η συμμετοχή σπουδαίων μουσικών, που προσέφεραν γενναιόδωρα την τέχνη τους, εμπλουτίζοντας τον φαντασιακό κόσμο των τραγουδιών.

Η ζωντανή παρουσίαση του «ΚΡΑΚ» στην ΠΛΥΦΑ είναι μια πρόσκληση σε μια ακουστική, εσωτερική διαδρομή· μια συνάντηση με τα ρήγματα, τις σιωπές και τις αλήθειες που μας ενώνουν. Εκτός από τα νέα τραγούδια, θα υπάρχει και μια επιλογή του καλλιτέχνη από αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου που όλοι έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει.

Guest: Αλεξάνδρα Γκουντούλια

Παίζουν οι μουσικοί:

Κιθάρα: Αριστείδης Χατζησταύρου

Κοντραμπάσο: Δημήτρης Τσεκούρας

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης

Συντονισμός: Κωνσταντίνος Τσακαλάκης

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21.00

ΠΛΥΦΑ

Κορυτσάς 39, Βοτανικός

Τηλ.: 2103473642

Προπώληση εισιτηρίων: cometogether.live