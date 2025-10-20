Ο Θανάσης Βούτσας, που έως τώρα τον γνωρίζαμε ως έναν εξαιρετικό ερμηνευτή, μας συστήνεται για πρώτη φορά ολοκληρωμένα ως τραγουδοποιός, ερμηνεύοντας το πρώτο του μουσικό album, με γενικό τίτλο “Κρακ” (9 τραγούδια), όπου τους στίχους και τη μουσική υπογράφει ο ίδιος και την παραγωγή ο Νίκος Ζούδιαρης.

Στο τραγούδι “Όσο τίποτα”, προπομπό του επερχόμενου album, o τραγουδοποιός συνθέτει και ερμηνεύει, σε ένα καθαρά κινηματογραφικό σκηνικό που διαδραματίζεται τόσο στην καρδιά της πόλης, όσο και σε εκείνη του ήρωα της ιστορίας.

«Ζούσε μια εσωτερική κατάσταση «άνοιξης» μέσα στο φθινόπωρο! Τον έβλεπα, προς το σούρουπο πάντα, συνεπαρμένο, με κάθε ψιλόβροχο να παίρνει τα δρομάκια. Σαν να διάλεγε τις ήσυχες βροχές και πήγαινε. Με την επιστροφή, συχνά καθόταν σε ένα τραπεζάκι, έξω, κάτω από την τέντα της καφετέριας, στη γωνία. Έβγαζε το μπλοκάκι του κι έγραφε… Όλο κάτι έγραφε. Έγραφε και πότε -πότε σταματούσε, χανόταν το βλέμμα του ονειροπαρμένα μακριά, όπως οι ερωτευμένοι ή σαν να διάβαζε κάτι στον αέρα και επέστρεφε ξαφνικά στο χαρτί και το μολύβι του.

«Αν είναι δυνατόν!», είπα. «Αυτός είναι στον κόσμο του! Κάτι φτιάχνει…, κάτι επινοεί που δεν υπάρχει, αλλά όπως το πάει, όπου να ‘ναι γι’ αυτόν… θα υπάρχει!».

Θανάσης Βούτσας

Στίχοι- Μουσική: Θανάσης Βούτσας

Παραγωγή – Eνορχήστρωση: Νίκος Ζούδιαρης

Κιθάρες: Αριστείδης Χατζησταύρου

Κόντραμπασο: Δημήτρης Τσεκούρας

Τσέλο: Σταύρος Παργινός

Φωνητικά: Ιωάννα Νεφέλη, Μαριάννα Καλογεράκη, Άννα Πασπάτη

Ηχοληψία: Νίκος Ρουσσάκης

Μίξη & mastering: Ηλίας Λάκκας

Video clip – Σκηνοθεσία: Νίκος Σούλης

Σιγά σιγά στη πόλη μου νυχτώνει

φωνές και φώτα ανταμώνουνε

στο στεγασμένο πεζοδρόμιο

στη καφετέρια στο στενό

ψιλόβροχο και βουητό

Εδώ κι εκεί παρέες συζητάνε

κάποια στα γέλια ξεκαρδίζεται

και με τη σκέψη σου πηγαίνω

σε σχηματίζω στο χαρτί

στίχο το στίχο τη στιγμή

σε λίγο θα ‘σαι αληθινή

Τι να σου πω;

Δε θα σε δω ποτέ μου

όμως σε ξέρω όσο τίποτα

τόσο καλά, τόσο καλά που δε μπορεί

περνάς από τη γειτονιά

σε μαρτυράει κάθε γωνιά

μοσχοβολάει η μυρτιά

σε τραγουδάει το πλακόστρωτο