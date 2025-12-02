Τραγούδια του Μεσοπολέμου αλλά και κατοπινά, μέχρι και σύγχρονα, κυρίως τανγκό και βαλς, συναντούν τον Αργύρη Μπακιρτζή (τραγούδι) και την Εύη Μάζη (φλάουτο, πιάνο, τραγούδι), τα μέλη των Χειμερινών Κολυμβητών Κώστα Βόμβολο (ακκορντεόν, πιάνο) και Μιχάλη Σιγανίδη (κοντραμπάσο) στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.

Με σημείο εκκίνησης αστικά και λαϊκά τραγούδια του Μεσοπολέμου, το πρόγραμμα ανοίγεται συνειρμικά, κατά την προσφιλή συνήθεια των Χειμερινών Κολυμβητών, σε διάφορα μουσικά ιδιώματα και είδη.

Με τη γνωστή τους αμεσότητα και χιούμορ οι ξεχωριστοί συντελεστές μας δίνουν μία εντελώς διαφορετική θεώρηση και οπτική στα λαϊκά και ελαφρά τραγούδια της περιπετειώδους εκείνης για την Ελλάδα και τον κόσμο περιόδου.

Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται απ’ το ομώνυμο τανγκό του Θόδωρου Θεοδωρίδη σε στίχους του Αντρίκου Βέττα, Καβαλιώτη σατυρικού ποιητή των αρχών του προηγούμενου αιώνα, που ερμήνευσε ο Αργύρης Μπακιρτζής.

Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21.00

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Πλατεία Καρύτση 8, Αθήνα

Πληροφορίες 210 6109513

Εισιτήρια:

22€ Διακεκριμένη Ζώνη

18€ Α Ζώνη

15€ Β Ζώνη

12€ Εξώστης

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketservices.gr, 210 7234567