Ο Αργύρης Μπακιρτζής παρουσιάζει και φέτος στο Baumstrasse, το μονόπρακτο «Η Δημοπρασία” του Σταύρου Τσιώλη.

Με το ανέβασμα αυτού του τελευταίου και πάντα επίκαιρου θεατρικού κειμένου, ο Αργύρης Μπακιρτζής εκπλήρωσε, έστω, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του Τσιώλη, το κάλεσμα και την προτροπή του να ετοιμαστεί για το ανέβασμα του έργου, δηλαδή να μάθει τα λόγια.

Ο Αργύρης σημειώνει: “Όταν ο Σταύρος μου έστειλε το έργο και το διάβασα, του απάντησα ότι μου άρεσε πάρα πολύ, αισθάνθηκα πως με αφορούσε άμεσα, ταυτίστηκα αμέσως με τον ήρωα -όπως μου συνέβαινε με όλους τους χαρακτήρες σε όλα τα έργα του- και θα αρχίσω να μαθαίνω το κείμενο. Η τελευταία ταινία που γύρισε ο Σταύρος, η απόσταση της Αθήνας απ’ την Καβάλα, όπου ζω, διάφορα γεγονότα της ζωής που μεσολάβησαν, καθώς και η σταδιακή επιδείνωση της υγείας του, δεν επέτρεψαν την υλοποίηση της σκέψης για το ανέβασμα της Δημοπρασίας. Πέρασαν τα χρόνια, σχέδια υλοποιούνται, σχέδια εγκαταλείπονται, νέα εμφανίζονται. Χωρίς να το καταλάβω, Η Δημοπρασία επανήλθε στη σκέψη μου, κυρίως προσπαθώντας να κοιμηθώ ή περπατώντας στις λεωφόρους του μπαϊπάς, που ευτυχώς ακόμη δεν χρειάστηκε να κάνω. Είχε έρθει η ώρα της. Έτσι αποφάσισα να το τολμήσω. Eίπα, ας το κάνω τώρα που νομίζω πως είμαι έτοιμος. Στις ταινίες του Τσιώλη έχουμε διαδοχικούς αποχαιρετισμούς και σαν τέτοιον βλέπω το ανέβασμα της Δημοπρασίας“.

Την επιμέλεια της παράστασης έχει ο Χάρης Μιχαλογιαννάκης, βοηθός του Τσιώλη σε τρεις ταινίες του που συμμετείχε και ο Αργύρης. Ο τελευταίος και η Τότα Ευλαβή τραγουδούν, συνοδεία πιανόλας.

Κάθε Πέμπτη ως Κυριακή στις 21:00, ως τις 8 Φεβρουαρίου

Baumstrasse

Σερβίων 8 (2ος όροφος), Βοτανικός

Εισιτήρια: 15 ευρώ / 12 ευρώ μειωμένο

Προπώληση: Ticketservices