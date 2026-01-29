Προσπάθησαν πολλοί, αλλά κανείς δεν έφτασε εκείνον. Και κάθε φορά που κάποιος νομίζει ότι σε αγγίζει, η καρδιά σου απαντάει ξεκάθαρα… «Ούτε καν».

Το νέο τραγούδι της Σαλίνας Γαβαλά, σε στίχους του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου και μουσική του Νίκου Μερτζάνου, είναι μια έντονη εξομολόγηση για τους έρωτες που έρχονται και φεύγουν χωρίς να καταφέρουν να αντικαταστήσουν …εκείνον.

Το video clip αποτελεί εξολοκλήρου δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης και παρουσιάζει τη Σαλίνα Γαβαλά μέσα από μια AI-δημιουργημένη εκδοχή του εαυτού της, σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως καθρέφτης της απουσίας.

(Ιδέα – μοντάζ: Σαλίνα Γαβαλά, AI Creative Direction: ELJI)

Ενορχήστρωση, προγραμματισμός, κιθάρες, μπάσο: Δημήτρης Σιάμπος

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Βιολιά: Κωστής Καριτζής, Αγγελική Ποτήρη

Παραγωγή: Δημήτρης “Digi” Χωριανόπουλος

Αν όσοι με κοιτάνε

βλέπαν’ πιο βαθιά… ναι,

θα ‘βγαιναν στο τέρμα σου.

Αν όσοι μ’ ακουμπάνε

νιώθαν’ τη φωτιά… ναι,

θα ‘ταν απ’ το δέρμα σου.

Κι αν… τόσοι πολλοί,

τόσο πολύ… ούτε καν!

Όσο κι αν πλησιάζουν,

ποτέ δε σ’ αλλάζουν.

Όσο κι αν με νοιάζονται.

Κι όταν με αγκαλιάζουν,

ίσως σου μοιάζουν,

μα δεν υποψιάζονται…

Ούτε καν φαντάζονται.

Αν λίγο με κρατάνε,

πάντοτε με σπάνε

και δε με μαζεύουνε.

Κι αν λέν’ πως μ’ αγαπάνε,

έρχονται και πάνε…

Δε με σημαδεύουνε.

Κι αν… τόσοι πολλοί,

τόσο πολύ… ούτε καν!