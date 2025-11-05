Ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη μαζί στο Σταυρό του Νότου Plus.

Η μουσική συνάντηση που όλοι περιμέναμε είναι γεγονός! Δύο ερμηνευτές που έχουν γράψει ιστορία με τα τραγούδια τους, ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή, σε ένα πρόγραμμα που θα συζητηθεί.

Με αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν δεκαετίες, με ενέργεια, πάθος και μια αυθεντική χημεία που βγαίνει αβίαστα στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μοναδικές στιγμές. Από διαχρονικά hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει, μέχρι ανατρεπτικές διασκευές και απρόσμενες εκπλήξεις, κάθε βραδιά προμηνύεται εκρηκτική.

Ένα πρόγραμμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει.

Ένα ραντεβού που γίνεται talk of the town πριν καν αρχίσει!

Παίζουν οι μουσικοί:

Στέφανος Γεωργιτσόπουλος – ηλεκτρική κιθάρα

Μάριος Λούπασης – ηλεκτρική κιθάρα

Γιάννης Τιπτιρής – πλήκτρα

Marco Grinover – μπάσο

Στέλιος Παύλου – τύμπανα

Ηχοληψία: Μιχάλης Σκαράκης

Από Παρασκευή 28/11

και κάθε Παρασκευή

Ώρα Έναρξης: 22:30

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Είσοδος: 15 ευρώ

Εισιτήρια: more.com