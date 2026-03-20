Ο δημιουργός του πιο viral μουσικού project, το μπαλκόνι του Papazó, έπειτα από δεκάδες, sold out εμφανίσεις στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, έρχεται με νέα τραγούδια για πρώτη φορά στο Gagarin.

Ο Papazó, μέσα από το γνώριμο πλέον μουσικό του στίγμα, δημιουργεί αυτή τη φορά ένα πρόγραμμα γεμάτο ανισορροπία, μεταπηδώντας από το έντεχνο στην pop, από τη rock στη παραδοσιακή μουσική καταφέρνοντας να ενώσει διαφορετικούς κόσμους και να δημιουργήσει ένα προσωπικό, φρέσκο ήχο.

Προσωπικές επιτυχίες όπως το «ατελιέ», «τα αγόρια δεν κλαίνε», οι γνώριμες ήδη διασκευές του αλλά και οι νέες κυκλοφορίες του, συνθέτουν ένα πρόγραμμα που δημιουργεί ανισόρροπα συναισθήματα.

Σου έχω 3 ερωτήσεις :

θέλεις να χορέψεις ?

θέλεις να τραγουδήσεις με το διπλανό σου ?

θέλεις να αφήσεις το συναίσθημα σου να ταξιδέψει ?

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, τι περιμένεις … ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Special guests: Ευρυδίκη – Παυλίνα Βουλγαράκη

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Gagarin 205

Λιοσιών 205, Αθήνα

Εισιτήρια: 12€

Προπώληση: more.com