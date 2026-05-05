O Papazó συναντά την Artemis και ενώνουν τις φωνές τους για χάρη του τραγουδιού «Η Μπόσα Νόβα του Ησαΐα». Το εν λόγω τραγούδι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά τραγούδια της ελληνικής μουσική σκηνής, το οποίο είναι δημιούργημα του Φοίβου Δεληβοριά και το ερωτευτήκαμε από τη φωνή του.

«Η Μπόσα Νόβα του Ησαΐα» ανανεώνεται ενορχηστρωτικά και φωνητικά με τον Papazó και την Artemis να μεταφέρουν με τον δικό τους αφηγηματικό τρόπο τη μελαγχολία του τραγουδιού. Με την συγκεκριμένη επανεκτέλεση που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, το τραγούδι έρχεται πιο κοντά στη σημερινή αισθητική χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται ο πυρήνας του.

Papazó και Artemis προσφέρουν μια νέα δυναμική σε ένα από τα πιο όμορφα και ευφυώς γραμμένα τραγούδια, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητά του. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στην εσωτερική αναζήτηση, τη δυσκολία επικοινωνίας του σύγχρονου ανθρώπου, το υπαρξιακό ζήτημα με τρόπο ουσιαστικό, ευαίσθητο και ταυτόχρονα σαρκαστικό. Το τραγούδι αυτό θα αποτελέσει μέρος του επικείμενου άλμπουμ του «Το Μπαλκόνι του Papazó», το οποίο θα περιλαμβάνει τις περίφημες μουσικές από το διάσημο και αγαπημένο Μπαλκόνι του.