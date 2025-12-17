Ένα τραγούδι ακόμα μ’ ακούς

Ένα τραγούδι ακόμα μ’ ακούς

Κι ας έχω γίνει λιώμα μ’ ακούς

Ένα τραγούδι ακόμα

Ο Χρήστος Δάντης παρουσιάζει τη νέα του κυκλοφορία «Ένα Τραγούδι Ακόμα», εγκαινιάζοντας το δημιουργικό 2ο κεφάλαιο της ενέργειας Χρήστος Δάντης Version II.

Στο πλαίσιο αυτού του νέου καλλιτεχνικού οράματος, εμβληματικά τραγούδια της σπουδαίας πορείας του Χρήστου Δάντη επανέρχονται στο σήμερα με σύγχρονη παραγωγή διατηρώντας παράλληλα τη διαχρονική τους δύναμη.

Το «Ένα Τραγούδι Ακόμα», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους, αποτελεί ένα τραγούδι με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, που συναντά τη σημερινή εποχή μέσα από την παραγωγή του ίδιου του Χρήστου Δάντη.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού σηματοδοτεί μια νέα περίοδο δημιουργίας για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και ανοίγοντας τον δρόμο για όσα έρχονται.

Το «Ένα Τραγούδι Ακόμα» κυκλοφορεί από τη Heaven Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ένα τραγούδι ακόμα θα σου γράψω,

Ένα τραγούδι ακόμα και θα πάψω,

Άλλο να σε θυμάμαι,

Και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι.

Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω,

Μ’ ένα παλιό γνωστό μας καινούργιο φίλο,

Κι ύστερα θα σε κρύψω στ’ όνειρό μου,

Ξέρω δε θα σου λείψω.

Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω,

Έτσι για να σου πω, Θεέ μου, πόσο σ’ αγαπώ,

Ένα τραγούδι ακόμα μ’ ακούς,

Κι ας έχω γίνει λιώμα μ’ ακούς, ένα τραγούδι ακόμα.

Ένα τραγούδι ακόμα δραπετεύει,

Aπ’ το πικρό μου στόμα ταξιδεύει,

Ψάχνει να βρει το λάθος στην αγάπη,

Όταν χαθεί το πάθος.

Ένα τραγούδι ακόμα να σου φέρει,

Ένα φεγγάρι ακόμα μεσημέρι,

Άνεμος στα μαλλιά σου κι ας γίνω,

Η αγάπη η παλιά σου.