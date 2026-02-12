Η «Μέδουσα», το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας που άφησε εποχή στις νύχτες της πόλης, επιστρέφει δυναμικά, με νέα πνοή, σύγχρονη ματιά και βαθύ σεβασμό στην εμβληματική της ιστορία. Ένας θρυλικός χώρος, ένα αυθεντικό Music Hall, όπου άνθισε ένα από τα πιο λαμπερά κεφάλαια της αθηναϊκής διασκέδασης, φιλοξενώντας καλλιτέχνες και στιγμές που σημάδεψαν ολόκληρες δεκαετίες.

Σήμερα, η «Μέδουσα» ανοίγει ξανά τις πόρτες της, φιλοδοξώντας να ξαναδώσει στη νυχτερινή Αθήνα τη ζεστασιά, την αγκαλιά και την ποιότητα ενός τρόπου διασκέδασης που άφησε μνήμη.

Σε αυτή τη νέα εποχή της «Μέδουσας», ο Γιώργος Θεοφάνους υπογράφει και επιμελείται το μουσικό πρόγραμμα, συμμετέχοντας ο ίδιος στο πιάνο.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει, συγκινηθεί, χαρεί και δακρύσει. Τραγούδια που άφησαν το στίγμα τους στις προηγούμενες δεκαετίες αλλά παραμένουν ζωντανά και σήμερα. Παράλληλα, ο συνθέτης παρουσιάζει και επιλογές από δημιουργούς που θαυμάζει και με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

Τραγουδούν (αλφαβητικά):

Όλγα Βενετσιάνου

Άκης Δείξιμος

Χάρης Μακρής

Νίκος Παπουτσής

Βάλια Σωμαράκη

Πρόδρομος Τσολιάς

Opening Act: Tianora

Παίζουν οι μουσικοί:

Νίκος Σταυρόπουλος – Μπουζούκι

Σάκης Παπαδόπουλος – Ντραμς

Τάσος Γρηγοριάδης – Μπάσο

Μπάμπης Μερκούρης – Κιθάρα

Μιχάλης Κωνσταντινίδης – Πλήκτρα

Κώστας Κονίδας – Σαξόφωνο

Renato Kushi – Τρομπόνι

Ηχοληψία: Γιώργος Χούντας

Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος

Σκηνογραφία: Μανόλης Παντελιδάκης

Video Design : Βικτώρια Βελλοπούλου

Κάθε Παρασκευή στις 21:00 & Κυριακή στις 16:00

Μέδουσα

Μακρή 2, Πλάκα

Τηλ. 2128107038