Η Protasis Music παρουσιάζει το νέο single της Μαριαλένας Μυκωνιάτη «Χαμένες Αγάπες», που αγαπήθηκε μέσα από την εμβληματική ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Μια νέα προσέγγιση στο διαχρονικό τραγούδι σε μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου.

Στη νέα αυτή εκδοχή, ο Χριστόφορος Κροκίδης επιστρέφει στο έργο του, υπογράφοντας την παραγωγή και προτείνοντας έναν πιο δυναμικό και σύγχρονο rock ήχο, διατηρώντας παράλληλα τη συναισθηματική δύναμη και τον λυρισμό του έργου.

Για τη Μαριαλένα Μυκωνιάτη, η επιλογή των «Χαμένων Αγαπών» δεν αποτελεί απλώς μια διασκευή, αλλά μια βαθιά προσωπική κατάθεση ψυχής:

«Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι ο καλλιτέχνης που με συντροφεύει από τα παιδικά μου χρόνια. Τον είδα πρώτη φορά το 2007 και από τότε η μουσική του αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή μου. Μέσα από τα τραγούδια του διαμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αξίες, οι ευαισθησίες και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Οι “Χαμένες Αγάπες” είναι για μένα ένας φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο και έναν καλλιτέχνη που επηρέασε καθοριστικά τη μουσική και προσωπική μου πορεία»

Με σεβασμό στην ιστορία του τραγουδιού και με τη δημιουργική σφραγίδα του ίδιου του συνθέτη, η νέα εκδοχή των «Χαμένων Αγαπών» συναντά τον λυρισμό με τη rock ενέργεια, φέρνοντας το τραγούδι στο σήμερα μέσα από μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα, δύναμη και αλήθεια.

Ερμηνεία: Μαριαλένα Μυκωνιάτη

Μουσική: Χριστόφορος Κροκίδης

Στίχοι: Βασίλης Γιαννόπουλος

Παραγωγή, mix, master: Χριστόφορος Κροκίδης

Δυο σταγόνες στο τζάμι

Η ψυχή μου ποτάμι

Έναν ξέμπαρκο στίχο

Σημαδεύω στον τοίχο, δεν μπορώ

Η αγάπη στερεύει

Ένα ψέμα γυρεύει

Μακριά μου δεν μένει

Και μαζί μου πεθαίνει, δεν μπορώ

Ονειρεύομαι τάχα

Ένα βλέμμα μονάχα

Να σκεπάσω ένα σώμα

Που κρυώνει ακόμα, δεν μπορώ

Τώρα πια έχεις φύγει

Τώρα μείναμε λίγοι

Ο αιώνας αλλάζει

Κι όμως ίδιος μου μοιάζει, δεν μπορώ

Σαν αέρας γυρίζεις

Μια ζωή χαραμίζεις

Περπατάς στα χαμένα

Δεν πιστεύεις κανένα, δε μιλάς

Στο βυθό της αβύσσου

Κατεβαίνω μαζί σου

Με τραβάς απ’ το χέρι

Και κανένας δε ξέρει πού με πας

Σε κερδίσαν οι φήμες

Σου καήκαν οι μνήμες

Έχεις χρόνια σωπάσει

Μ’ έχεις πλέον ξεχάσει, δε μιλάς

Δε πιστεύεις κανέναν

Δε φοβάσαι κανένα

Μες στο ψέμα σου πέφτεις

Με κοιτάζεις και πέφτεις και γελάς

Χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες παλιές

χαμένες αγάπες, στιγμές απουσίας, χαμένες για πάντα στιγμές

Χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες παλιές

Χαμένες αγάπες, στιγμές απουσίας, χαμένες για πάντα στιγμές

Χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες παλιές (Θέλω να σε ξαναδώ)

Χαμένες αγάπες, στιγμές απουσίας, χαμένες για πάντα στιγμές (Είναι αλλιώτικα εδώ)

Χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες παλιές (Άναψέ μου μια φωτιά στον ουρανό)

Χαμένες αγάπες, στιγμές απουσίας, χαμένες για πάντα στιγμές (Θέλω να σε ξαναδώ)

Χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες παλιές (Θέλω να σε ξαναδώ)

Χαμένες αγάπες, στιγμές απουσίας, χαμένες για πάντα στιγμές (Είναι αλλιώτικα εδώ)

Χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες παλιές (Άναψέ μου μια φωτιά στον ουρανό)

Χαμένες αγάπες, στιγμές απουσίας, χαμένες για πάντα στιγμές (Θέλω να σε ξαναδώ)

Χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες, χαμένες αγάπες παλιές (Θέλω να σε ξαναδώ)