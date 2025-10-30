Ο Μιχάλης Ρακιντζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος επιστρέφουν στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για μια νέα σειρά εμφανίσεων, με ένα εντελώς νέο πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις.

Οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ποπ θα εμφανίζονται κάθε Παρασκευή, δημιουργώντας το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι, με όχημα τις δεκάδες επιτυχίες τους που ξεκινούν από τη δεκαετία του 80 και φτάνουν στην εποχή μας. Ένα ακατάπαυστο σερί από χιλιοτραγουδισμένα κομμάτια, που έχουν σημαδέψει τις ζωές όλων μας. Τραγούδια που μπήκαν στις κασέτες και στα πικάπ της εφηβείας μας, κομμάτια που έρχονται από το soundtrack της ζωής μας.

Μαζί με τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο και η υπερταλαντούχα νέα τραγουδίστρια Δάφνη Νικολάου, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια τα οποία λατρέψαμε με τη φωνή της Αλέξιας, της Άντζελας Δημητρίου, της Μαντούς, της Πωλίνας και άλλων αγαπημένων ερμηνευτριών, καθώς και ξένες επιτυχίες των 90s.

Από Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή

Έναρξη : 23:00

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: 2109315600

Εισιτήρια: 10 ευρώ (bar), 30 ευρώ (τραπέζι)

Προπώληση: more.com