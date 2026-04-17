Αν νομίζατε ότι τα έχετε δει όλα από τον Μιχάλη Ρακιντζή, κάντε reset! Ο Μιχάλης Ρακιντζής δεν εγκλωβίστηκε ποτέ σε ταμπέλες, διασχίζοντας δεκαετίες μουσικής αναρχίας και ακραίων πειραματισμών, παραμένοντας ο απόλυτος μουσικός αλχημιστής της ελληνικής σκηνής.

Σήμερα, με την αστείρευτη, ωμή ενέργεια, κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να γκρεμίσει τους κανόνες. Για τρία Σάββατα του Μαΐου, το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο αποβάλλει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, “ξηλώνει” τα τραπέζια του και μεταμορφώνεται σε ένα σκοτεινό, underground dance club.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Μιχάλη Ρακιντζή αποδομούνται και χτίζονται από το μηδέν, μέσα από ένα σκληρό, high-energy πρίσμα Greek House και Techno, πλαισιωμένες από ολοκαίνουργιο υλικό.

Συνοδοιπόρος και συνδημιουργός σε αυτό το εγχείρημα είναι ο Γιώργος Κάρμας.

Και ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: ξεχάστε τον όρο «απλός DJ».

Ο Κάρμας είναι ο Tech Engineer και ο Live Architect του show. Δεν βρίσκεται απλά «πίσω από τα decks». Έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και συντηρεί εξ ολοκλήρου την περίπλοκη τεχνική υποδομή της βραδιάς. Ως πολυτάλαντος performer, παίζει live μουσική, μοιράζεται τα φωνητικά με τον Μιχάλη, και ενορχηστρώνει σε πραγματικό χρόνο ένα mind-bending video art θέαμα που κατακλύζει τις οθόνες. Μια πραγματική σύμπραξη δύο “mad scientists”.

Τι να περιμένετε (The Experience):

• The Vibe: Αμιγώς όρθιο, non-stop dance party. Καμία καρέκλα, κανένα τραπέζι, μόνο ρυθμός. Είπαμε, είναι rave, όχι μπουάτ. Φορέστε άνετα παπούτσια.

• The Sound: Βαριά House & Techno reworks, με live instruments και φωνητικά σε ένα απρόβλεπτο, υβριδικό set.

• The Visuals: Πρωτότυπα βίντεο δημιουργημένα αποκλειστικά με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), που συγχρονίζονται on-the-fly με τα BPM της βραδιάς.

Μην περιμένετε μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν. Ελάτε για ένα party από το μέλλον.

Σάββατα 2, 9 & 16 Μαΐου 2026

Εναρξη: 23:00

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: 2109315600

Εισιτήρια: more.com / 210 9315600