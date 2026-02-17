Ένα εμβληματικό έργο του νεοελληνικού θεάτρου, το διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά «Με δύναμη από την Κηφισιά», ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βρετάνια. Μια από τις πιο ευφυείς νεοελληνικές κωμωδίες έρχεται με έναν θίασο-έκπληξη: τέσσερις χαρισματικές Ελληνίδες ηθοποιούς που αναλαμβάνουν να φωτίσουν με χιούμορ και συγκίνηση τους χαρακτηριστικούς ρόλους του έργου, σε σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου.

Οι Τάνια Τρύπη, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Κωνσταντάκη και Τζένη Καζάκου ενσαρκώνουν τέσσερις γυναίκες, δεμένες με βαθιά φιλία που ονειρεύονται συνεχώς ένα ταξίδι, την ελευθερία, την επανεκκίνηση…

Τέσσερις γυναίκες. Ένα σπίτι.

Χθες, σήμερα, αύριο. Ο χρόνος κυλά, οι μνήμες επιστρέφουν και το μέλλον παραμένει ανοιχτό σαν ερώτημα.

Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα, διαλυμένα, ξεχασμένα, αλλά και πεισματικά ζωντανά.

Η απόγνωση συνυπάρχει με την ελπίδα. Το γέλιο εναλλάσσεται με το κλάμα.

Το χιούμορ γίνεται άμυνα και εξομολόγηση μαζί.

Η αγάπη.

Η φιλία.

Οι άντρες.

Και πάνω απ’ όλα, η ζωή – με τις αντιφάσεις της, τις απώλειες, τις μικρές νίκες και τη δύναμη που βρίσκουμε μέσα μας για να συνεχίσουμε.

Ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, τρυφερό και αληθινό, που μιλά για τις γυναίκες μέσα από την Αλέκα, τη Φωτεινή, τη Μάρω και την Ηλέκτρα, κλείνοντας το μάτι και στον κόσμο των αντρών…

Ένα ελληνικό θεατρικό έργο για τη ζωή όπως πραγματικά είναι!

Πρωταγωνιστούν:

Τάνια Τρύπη, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζένη Καζάκου

Συντελεστές:

Κείμενο: Δημήτρης Κεχαϊδης – Ελένη Χαβιαρά

Σκηνοθεσία: Θέμις Μαρσέλλου

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Μουσική επιμέλεια: Ιάσονας Γουάστωρ

Φωτογραφίες: Gridfox

Βοηθός σκηνοθέτη: Θοδωρής Γιαννόπουλος

Κατασκευές: Βασιλική Τσιλιγκρού

Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία

Οργάνωση παραγωγής: Δέσποινα Παπαδοπούλου

Πρεμιέρα: 5/3/2026

Ημέρες ώρες και τιμές παραστάσεων:

Τετάρτη 19:00:

25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη: Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Πέμπτη 20:00:

25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη: Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Παρασκευή 21:00:

25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη, Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Σάββατο 18:00:

Γενική είσοδος 18 ευρώ (λαϊκή απογευματινή)

Σάββατο 21:00:

25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη, Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Κυριακή 19:00:

25 ευρώ (Α ζώνη: πλατεία)

22 ευρώ (Β ζώνη, Εξώστης, Θεωρεία)

20 ευρώ (Γ ζώνη: Εξώστης)

Φοιτητικό: 16 ευρώ (εκτός βραδυνής Σαββάτου)

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη: Ανέργων: 13 ευρώ

Άνω των 65, ΑΜΕΑ και έως 26 ετών: 16 ευρώ

Θέατρο Βρετάνια

Πανεπιστημίου 7

Τηλ: 210 3221579

Ώρες ταμείου: 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:30 (από Τρίτη έως και Κυριακή)

Προπώληση: ticketmaster.gr