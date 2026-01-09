Οι Χαΐνηδες υποδέχονται τη νέα χρονιά και μας προσκαλούν στον Σταυρό του Νότου Plus!
Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό το λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το ‘συνέρχεσθαι’. Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας, καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον. Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές. Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.
Παίζουν και τραγουδούν:
Δημήτρης Αποστολάκης: λύρα, τραγούδι
Μιχάλης Γαλάνης: ντραμς
Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: κιθάρα, τραγούδι
Γιώργος Κωνσταντίνου: μπάσο, φωνητικά
Δημήτρης Μπρέντας: γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα
Μιχάλης Νικόπουλος: λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι
Αγγελική Σύρκου: τραγούδι
Σάββατα 17, 24 και 31 Ιανουαρίου
Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30
Ώρα Έναρξης: 22.30
Σταυρός του Νότου Plus
Φραντζή 14, Νέος Κόσμος
*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975
Εισιτήριο ορθίων: 15€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)
Προπώληση εισιτηρίων: more.com