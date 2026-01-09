Οι Χαΐνηδες υποδέχονται τη νέα χρονιά και μας προσκαλούν στον Σταυρό του Νότου Plus!

Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό το λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το ‘συνέρχεσθαι’. Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας, καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον. Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές. Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.

Παίζουν και τραγουδούν:

Δημήτρης Αποστολάκης: λύρα, τραγούδι

Μιχάλης Γαλάνης: ντραμς

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: κιθάρα, τραγούδι

Γιώργος Κωνσταντίνου: μπάσο, φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας: γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα

Μιχάλης Νικόπουλος: λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι

Αγγελική Σύρκου: τραγούδι

Σάββατα 17, 24 και 31 Ιανουαρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30

Ώρα Έναρξης: 22.30

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή 14, Νέος Κόσμος

*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975

Εισιτήριο ορθίων: 15€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com