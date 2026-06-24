Η Danae παρουσιάζει το νέο της single «Κι άλλο», ένα τραγούδι που φέρνει καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στη σύγχρονη ελληνική pop, χωρίς να χάνει τη συναισθηματική του πλευρά.

Η κυκλοφορία έρχεται από την OffBeat Records και τη Stay Independent, με τη Danae να συνεχίζει να χτίζει τη δική της ταυτότητα μέσα από έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην pop, το indie και τις neo-soul αποχρώσεις. Το «Κι άλλο» έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα social media, με ιδιαίτερη απήχηση στο TikTok. Παρουσιάστηκε στις αρχές του Ιουνίου, όμως πριν λίγες ώρες παρουσιάστηκε και το επίσημο video clip.

Με ανάλαφρη παραγωγή, καλοκαιρινό χρώμα και πιο εσωτερική ερμηνεία, το τραγούδι μιλά για τον έρωτα, την ανάγκη και εκείνη τη στιγμή όπου ο χρόνος μοιάζει λίγος. Δεν ζητά υπερβολές, ζητά απλώς να κρατήσει λίγο ακόμα αυτό που ήδη συμβαίνει…

Τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει η ίδια η Danae, ενώ το κομμάτι έχει γραφτεί μαζί με τους Kiwi και Jay Chris, οι οποίοι έχουν αναλάβει και την παραγωγή.

Ξεχωριστή θέση στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού έχει και το σαξόφωνο του Kony, που περνά διακριτικά αλλά καθοριστικά μέσα στην παραγωγή, δίνοντας στο “Κι άλλο” μια πιο ιδιαίτερη, ζεστή και σχεδόν κινηματογραφική καλοκαιρινή αίσθηση.

Η Danae, που έχει ήδη συστηθεί στο κοινό μέσα από τις προηγούμενες κυκλοφορίες της και τη συνεργασία της με τον Saske στο «Aurio», δείχνει με το νέο της single πως ανήκει στα πρόσωπα της νεότερης ελληνικής σκηνής που αξίζει να παρακολουθήσουμε…