Ο Εισβολέας, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες rappers, επιστρέφει δυναμικά στις καλοκαιρινές σκηνές της Ελλάδας και της Κύπρου με ένα live set που συνδυάζει εμπειρία, ενέργεια και απόλυτο έλεγχο της σκηνής.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Εισβολέας εμφανίζεται στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, με ένα δυναμικό live set που ενώνει παλιά και νέα κομμάτια,

αποτυπώνοντας τη διαδρομή του αλλά και το επόμενο βήμα. Μαζί με τη μπάντα του, που κάθε χρόνο ξεσηκώνει τα μεγαλύτερα stages της

χώρας, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο hip-hop, τις παραδοσιακές επιρροές και τη σύγχρονη urban αισθητική.

Παλιές ιστορίες, νέα κομμάτια και ένταση που περνάει κατευθείαν στο κοινό. Αυτό το καλοκαίρι ο Εισβολέας σας προσκαλεί ξανά στα εκρηκτικά του live κι εκεί τίποτα δεν είναι προβλέψιμο!

Γιατί, κάποιες συναυλίες, δεν επαναλαμβάνονται!

Ανδριάνα Aχιτζάνοβα – νέϊ , τραγούδι

Αλέξανδρος Δερμάνης – κιθάρα

Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος – μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – ντραμς

Μάκης Τσώτσης (MaCho) – σαξόφωνο

Billa Qause – mpc

Dj Cutbrawl – πικαπισμοί

Γιώργος Μπότης – Ηχοληψία

Γιώργος Κλαδούρης – Σχεδιασμός Φώτων

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Πολυχώρος Λιπασμάτων

Δραπετσώνα

Είσοδος: Ελεύθερη