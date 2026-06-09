Ύστερα από ένα εκρηκτικό, sold out live στη σκηνή του Fuzz, ο Εισβολέας επιστρέφει για ένα και μοναδικό καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Αθήνας.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου ο Εισβολέας εμφανίζεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με ένα δυναμικό live set που ενώνει παλιά και νέα κομμάτια, αποτυπώνοντας τη διαδρομή του αλλά και το επόμενο βήμα.

Μαζί με τη μπάντα του, που κάθε χρόνο ξεσηκώνει τα μεγαλύτερα stages της χώρας, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο hip-hop, τις παραδοσιακές επιρροές και τη σύγχρονη urban αισθητική. Παλιές ιστορίες, νέα κομμάτια και ένταση που περνάει κατευθείαν στο κοινό.

Στη μοναδική αθηναϊκή συναυλία του Εισβολέα για αυτό το καλοκαίρι, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο hip-hop stage.

Γιατί, κάποιες συναυλίες, δεν επαναλαμβάνονται!

Ανδριάνα Aχιτζάνοβα – νέϊ , τραγούδι

Αλέξανδρος Δερμάνης – κιθάρα

Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος – μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – ντραμς

Μάκης Τσώτσης (MaCho) – σαξόφωνο

Billa Qause – mpc

Dj Cutbrawl – πικαπισμοί

Γιώργος Μπότης – Ηχοληψία

Γιώργος Κλαδούρης – Σχεδιασμός Φώτων

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Ώρα έναρξης: 21:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 15 €

Ταμείο: 17 €

Προπώληση εισιτηρίων: more.com