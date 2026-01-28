Ο Εισβολέας, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες rappers, “εισβάλλει” δυναμικά στη νέα χρονιά με μια μεγάλη αθηναϊκή συναυλία!

Μαζί με την ομάδα που ξεσηκώνει τα μεγαλύτερα φεστιβάλ και stages της χώρας, ο Εισβολέας εμφανίζεται στο Fuzz και μας καλεί σε ένα πυρακτωμένο, εφ’ όλης της ύλης live,

στο πλαίσιο του νέου του project.

Το Special Winter Tour αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να ζήσει από κοντά αγαπημένα κομμάτια από την πορεία του, αλλά και να ακούσει αποκλειστικά υλικό από τις νέες κυκλοφορίες του, οι οποίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν επίσημα –τόσο online όσο και σε φυσική μορφή– μέσα στο 2026.

Νέα τραγούδια, παλιές ιστορίες, μια μπάντα σε φόρμα και μια παρέα που δεν λέει να το βάλει κάτω!

Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος – μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – ντραμς

Ανδριάνα Aχιτζάνοβα – νέϊ , τραγούδι

Αλέξανδρος Δερμάνης – κιθάρα

Μάκης Τσώτσης (MaCho) – σαξόφωνο

Dj Cutbrawl – πικαπισμοί

Billa Qause – mpc

Γιώργος Μπότης – ήχος

Γιώργος Κλαδούρης – φώτα

Artwork αφίσας: Ηλίας Παπανικολός, Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Fuzz

Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος Αττικής

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 15 €

Ταμείο: 17 €

Προπώληση εισιτηρίων: more.com