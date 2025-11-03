Ο Εισβολέας επιστρέφει στις χειμερινές εμφανίσεις!

Μετά από πολύ καιρό, ο Λιάκος «εισβάλλει» στο Baumstrasse την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, για ένα και μοναδικό “Living Room Jam”, που δεν θυμίζει καθόλου τις «συνηθισμένες» συναυλίες.

Tο concept “Τhe living room jam”, είναι ακριβώς ό,τι περιγράφει και ο τίτλος του. Ένα επιμελώς ατημέλητο, αυθόρμητο, αυτοσχέδιο live μεταξύ φίλων.

Μια διαδραστική, σχεδόν «σπιτική» γιορτή, με στόχο όλοι και όλα να γίνουν ένα, με τη ζεστασιά της εγγύτητας και τη χαρά της ζωτικής ενέργειας που θα ανταλλάξουν μουσικοί και κοινό, μέσα από τους ήχους, τους στίχους και τον χαρισματικό, ευθύ και άμεσο τρόπο του Εισβολέα.

Νέα τραγούδια, νέα elements (mpc και πικάπ για σκρατσαρίσματα και λούπες!), παλιές ιστορίες, μια μπάντα σε φόρμα και μια παρέα που δεν λέει να το βάλει κάτω.

Αυτό τον Νοέμβρη, ο Εισβολέας σας καλεί στο δικό του «σαλόνι» στο Baumstrasse – και εκεί, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο!

Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος – μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – ντραμς

Ανδριάνα Aχιτζάνοβα – φωνή, τραγούδι

Αλέξανδρος Δερμάνης – κιθάρα

Dj Cutbrawl – πικαπισμοί

Billa Qause – mpc

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Baumstrasse

Σερβίων 8, Βοτανικός

τηλ. 6907183406

Είσοδος: 15 €

Προπώληση εισιτηρίων – περιορισμένος αριθμός: ticketservices.gr

Λίγα λόγια για τον Εισβολέα:

Ο Ηλίας Παπανικολός, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Eισβολέας είναι ένας

μουσικός που γράφει μουσική, στίχους και κάνει μουσικές παραγωγές στην Αθήνα.

Δραστηριοποιείται στον χώρο της χιπ-χοπ μουσικής από το 1997

Το πρώτο του δισκογραφικό ντεμπούτο ήταν το 1999 στον δίσκο «Ρίμα για χρήμα»

και έκτοτε έχει κυκλοφορήσει αρκετά singles και lp σε DIY μορφή καθώς και με

δισκογραφικές εταιρείες

Τα τελευταία 14 χρόνια παίζει live με full band σε όλη την Ελλάδα και έχει

συνεργαστεί με καλλιτέχνες εκτός του χιπ χοπ.

Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι το ότι μπλέκει τα μουσικά είδη μεταξύ τους, κυρίως

τις παραδοσιακές φόρμες, δίνοντας τους μια φρέσκια και πιο urban οπτική.