Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια απουσίας, ο Εισβολέας κάνει δυναμικό comeback με μια σειρά εμφανίσεων στις χειμερινές σκηνές της Ελλάδας.

Μαζί με την ομάδα που κάθε καλοκαίρι ξεσηκώνει τα μεγαλύτερα φεστιβάλ και stages της χώρας, ετοιμάζεται για μια χειμερινή εξόρμηση γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και αυθεντικότητα.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου συναντά τους φίλους του στο WE της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Special Winter Tour.

Το Special Winter Tour αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να ζήσει από κοντά αγαπημένα κομμάτια από την πορεία του Εισβολέα, αλλά και να ακούσει αποκλειστικά υλικό από τις νέες κυκλοφορίες του, οι οποίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν επίσημα – τόσο online όσο και σε φυσική μορφή – μέσα στο 2026.

Νέα τραγούδια, παλιές ιστορίες, μια μπάντα σε φόρμα και μια παρέα που δεν λέει να το βάλει κάτω.

Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος – μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – ντραμς

Ανδριάνα Aχιτζάνοβα – νέι , τραγούδι

Αλέξανδρος Δερμάνης – κιθάρα

Μάκης Τσώτσης (MaCho) – σαξόφωνο

Dj Cutbrawl – πικαπισμοί

Billa Qause – mpc

Γιώργος Μπότης – ήχος

Γιώργος Κλαδούρης – φώτα

Artwork αφίσας: Ηλίας Παπανικολός, Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

WE

Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου 3 – Θεσσαλονίκη

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 17€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Λίγα λόγια για τον Εισβολέα:

Ο Ηλίας Παπανικολός, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Eισβολέας είναι ένας μουσικός που γράφει μουσική, στίχους και κάνει μουσικές παραγωγές στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της χιπ-χοπ μουσικής από το 1997.

Το πρώτο του δισκογραφικό ντεμπούτο ήταν το 1999 στον δίσκο «Ρίμα για χρήμα» και έκτοτε έχει κυκλοφορήσει αρκετά singles και lp σε DIY μορφή καθώς και με δισκογραφικές εταιρείες.

Τα τελευταία 14 χρόνια παίζει live με full band σε όλη την Ελλάδα και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες εκτός του χιπ χοπ.

Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι το ότι μπλέκει τα μουσικά είδη μεταξύ τους, κυρίως τις παραδοσιακές φόρμες, δίνοντας τους μια φρέσκια και πιο urban οπτική.