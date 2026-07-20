Η Brooke Lee παρουσιάζει το νέο της single «Driver Drive», ένα ανάλαφρο country-pop τραγούδι για τις νύχτες κατά τις οποίες δεν θέλεις να φτάσεις γρήγορα στον προορισμό σου, αλλά να παρατείνεις για λίγο ακόμη τη διαδρομή.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 17 Ιουλίου 2026 από τις Spirit Nashville Recordings και 2 Mix Music, συνοδευόμενο από το επίσημο music video του. Ακολουθεί το δεύτερο EP της Brooke Lee, «Desert Darling», που είχε παρουσιαστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Πέντε ακόμη λεπτά πριν τελειώσει η νύχτα

Η ίδια η Brooke Lee περιέγραψε το «Driver Drive» ως ένα τραγούδι για μια νυχτερινή βόλτα, με τον επιβάτη στο πίσω κάθισμα να αφήνεται στη μουσική, στον χορό και στην αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει ο δρόμος.

«Ήθελα κάτι ανάλαφρο και εύκολο μετά το EP, ένα καλό καλοκαιρινό τραγούδι», εξήγησε λίγο πριν από την κυκλοφορία του, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή τη φορά δεν επιδίωκε μια βαριά εξομολόγηση ή μια περίπλοκη ιστορία.

Η φράση με την οποία συνόδευσε την κυκλοφορία —«για όλους όσοι ήθελαν κάποτε πέντε λεπτά ακόμη»— συνοψίζει την ιδέα του τραγουδιού. Η διαδρομή γίνεται ένας μικρός ενδιάμεσος χώρος, όπου όσα περιμένουν έξω από το αυτοκίνητο μπορούν να καθυστερήσουν λίγο ακόμη.

Το «Driver Drive» δεν αφορά απαραίτητα την ανάγκη να φύγεις για πάντα. Μιλά περισσότερο για την επιθυμία να μην τελειώσει ακόμη μια όμορφη στιγμή: να συνεχίσει να παίζει το τραγούδι, να παραμείνουν αναμμένα τα φώτα της πόλης και ο οδηγός να κάνει έναν ακόμη γύρο πριν ανοίξει η πόρτα.

Μια φωτεινότερη συνέχεια μετά το «Desert Darling»

Το νέο single ακολουθεί το «Desert Darling», ένα EP μέσα από το οποίο η Brooke Lee κατέγραψε εμπειρίες και μαθήματα από την περίοδο της ζωής της ανάμεσα στα 19 και τα 25 της χρόνια.

Η δημιουργός έχει περιγράψει εκείνη τη δουλειά ως έναν τρόπο να συστηθεί καλύτερα στο κοινό της, μετατρέποντας προσωπικές ιστορίες και συναισθηματικές εμπειρίες σε country τραγούδια. Μετά από αυτή την περισσότερο εξομολογητική περίοδο, το «Driver Drive» λειτουργεί σχεδόν σαν ανάσα: ένα τραγούδι που δεν ζητά από τον ακροατή να αναλύσει όσα αισθάνεται, αλλά απλώς να ακολουθήσει τον ρυθμό.

Μια ανερχόμενη φωνή από τη σύγχρονη country

Η Brooke Lee γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Δημιούργησε το πρώτο της συγκρότημα σε νεαρή ηλικία και στα 21 της μετακόμισε στο Νάσβιλ, χωρίς εναλλακτικό επαγγελματικό σχέδιο, για να αφοσιωθεί στη σύνθεση και στην country μουσική.

Έκτοτε έχει συνεργαστεί με δημιουργούς της Spirit Music, έχει υπογράψει με την CAA και έχει εμφανιστεί δίπλα σε καλλιτέχνες όπως οι Willie Nelson, Gavin DeGraw, NEEDTOBREATHE και Lukas Nelson. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίασή της, έχει ξεπεράσει τα έξι εκατομμύρια συνολικά streams, παραμένοντας ωστόσο μια καλλιτέχνιδα που τώρα αρχίζει να διεκδικεί μεγαλύτερη θέση στη διεθνή country σκηνή.

Στο «Driver Drive», δεν προσπαθεί να αποδείξει πόσο δραματική ή σύνθετη μπορεί να γίνει η γραφή της. Επιλέγει τη χαρά μιας απλής εικόνας και ενός άμεσου ρεφρέν.

Μερικές φορές η καλύτερη απόδραση δεν απαιτεί εισιτήριο, σχέδιο ή συγκεκριμένο προορισμό. Αρκούν τα φώτα της πόλης, ένα τραγούδι που παίζει λίγο πιο δυνατά και ένας οδηγός πρόθυμος να συνεχίσει για πέντε λεπτά ακόμη…