Η Αλεξάνδρα Μάγκου, μία από τις πιο ανερχόμενες και δυναμικές φωνές του σύγχρονου ελληνικού μουσικού τοπίου, ανεβαίνει στη σκηνή του Arch Club για μία αξέχαστη βραδιά γεμάτη ενέργεια και συναίσθημα.

Με το μοναδικό της στιλ και την εκρηκτική σκηνική παρουσία, έχει κλέψει ήδη τις καρδιές του κοινού, με τις sold-out εμφανίσεις της να γίνονται viral και να απογειώνουν το μουσικό της προφίλ.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:30

Έναρξη 21:00

Arch Club

Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29

Εισιτήρια: 10€ ορθίων / 15 καθήμενων

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

———————-

Short Bio

Γεννημένη στη Ρόδο και ζυμωμένη από πολύ μικρή ηλικία μέσα σε σημαντικά μουσικά περιβάλλοντα, μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές της, όπου γεννήθηκε η ιδέα του PuaMango, μιας street band που έγινε το απόλυτο street trend στη συμπρωτεύουσα με τις εναλλακτικές μουσικές της επιλογές.

Η Αλεξάνδρα, φτάνοντας στην Αθήνα πριν από τρία χρόνια, άρχισε να κλέβει την παράσταση με τις εμφανίσεις της σε κορυφαία μουσικά στέκια, όπως ο Σταυρός του Νότου, το Θέατρο Παλλάς και το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, μοιράζοντας τη σκηνή με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ο Στάθης Δρογώσης και ο Κωστής Μαραβέγιας.