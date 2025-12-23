Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή στήνουν ένα ακατάστατο, ηλεκτρισμένο, μετα-πανηγυρτζίδικο γλέντι που δεν αφήνει κανέναν ακίνητο.

~ Σουρλουλού ~

Η μουσικοχορευτική αυτή σύνθεση ιδρύθηκε το 2020 ως μπάντα δρόμου, ενώ από το 2021 ονομάζεται Σουρλουλού και είναι μια ολοκληρωμένη συνθήκη γλεντιού!

Ως Σουρλουλού στην Ελληνική κοινωνία, χαρακτηριζόταν μέχρι πρότινος η “άμυαλη” και “ανήθικη” γυναίκα που τριγυρνάει από μέρος σε μέρος και από τόπο σε τόπο, χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν.

Ανανοηματοδοτώντας τον όρο και συνδυάζοντας στοιχεία από την παράδοση της υπαίθρου, με σύγχρονες μουσικές φόρμες η Σουρλουλού, ξεχύνεται ως αστική πατινάδα διαμορφώνοντας post-πανηγυρτζίδικα ηχοτοπία. Η γκάιντα και το νταούλι μας πηγαίνουν στη Θράκη, το ούτι, το ρέκ και η νταραμπούκα στην Ανατολή και τη Μικρά Ασία, το κλαρίνο στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Μέσω του κλαρίνου, της τρομπέτας και του σαξόφωνου αναδεικνύεται η περιοχή της Μακεδονίας, το κοντραμπάσο μας οδηγεί στα βόρεια Βαλκάνια και το λαουτοκίθαρο μας ταξιδεύει στα νησιά. Όλα μαζί ξεπηδούν σε έναν ξέφρενο τσιγγάνικο γλέντι!

Τα Σουρλουλούδια

Αλκμήνη Πέτρου Χατζηπαναγιώτου (φωνητικά – ντέφι/κλάβε- χορός)

Βαΐτσης Χαρακοπίδης (φωνητικά – γκάιντα)

Κωνσταντίνος Κόκκινος (τραγούδι – κλαρίνο)

Αλέξανδρος Σάκαλης (φωνητικά – τρομπέτα)

Φίλιππος Φασούλας (φωνητικά – σαξόφωνο/κλαρίνο)

Άγγελος Αγγέλου (τραγούδι – λαούτοκιθαρο)

Βασίλης Γιανούσης (φωνητικά – κιθάρα)

Δημήτρης Τάσαινας (φωνητικά – μπάσο)

Γιώργος Αναγνωστόπουλος (ρεκ – νταραμπούκα – ηπειρώτικο ντέφι)

Μαργαρίτα Παύλου (νταούλι)

Τάσος Ροδοβίτης (ταμπούρο)

★ ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ★

Παραδοσιακή Μπάντα Κλαρινόφωνου Ροκ

Ένα ηλεκτρικό γλεντοκόπι, μια εκρηκτική χοροεσπερίδα που ενώνει τις κατά τόπους παραδόσεις, συγκεράζει μελωδίες και ρυθμούς με μια διάθεση για πειραματισμό, διαμορφώνει έντονα ηχητικά τοπία και με επιλεγμένες πιατέλες τραγουδιών, με πλούσια λαογραφική γέμιση, δεν αφήνει καμία και κανέναν ακούνητο και προ(σ)καλεί επίδοξους πρωτοχορευτές να σύρουν τον κύκλο!

Ένα δωρεάν τεστ κοπώσεως, ένα τουρνουά κυκλωτικών χορών, μια συμπλοκή ρυθμών, ένας αγώνας αντοχής χορευταράδων δίχως τέλος και χωρίς τελικό χαμένο, μια βουκολική ιεροτελεστία!

Όπως έγραψε και ο Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω: χορός είναι η κάθετη έκφραση οριζόντιων επιθυμιών. Βουκολαστείτε Ελεύθερα λοιπόν! Χωρίς φόβο αλλά με πάθος!

Δεδομένα θα συμβούν εκπλήξεις.

Θα κληρωθούν πολλά και υπέροχα δώρα για τους τυχερούς αυτής της ζωής.

Θα γίνουν δηλώσεις. Θα ακουστούν συνθήματα.

Θα παρατηρηθούν άγρια ζώα, ίσως μυθικά.

Και θα το πάμε… μέχρι όσο αντέχουμε!

Από Βουκολική Διαταραχή …πάσχουν οι:

• Έλενα Αβραμιώτη: βιολί, τραγούδι

• Φίλιππος Φασούλας: κλαρίνο, τραγούδι

• Γιωργής Σηφάκης: ηλεκτρικό λαούτο

• Βασιλης Γιαννούσης: ηλεκτρικό μπάσο, τραγούδι

• Χρήστος Παπάς-Κρεμμύδας: τυμπανοκρουσίες, δηλώσεις, κληρώσεις

• Γιάννης Διδασκάλου: Τραγόκερως και λοιπά πλάσματα

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Doors Open: 20:30

Arch Club

Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29 – Ταύρος

Early Bird: 10€

Presale: 12€

Door: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com