Ο Αλέξανδρος Καζάζης, είναι ο νέος τραγουδοποιός και ερμηνευτής που με την χαρακτηριστική και γεμάτη συναισθήματα φωνή του, παρουσιάζει τη δεύτερη δισκογραφική του δουλειά στην Ελληνική δισκογραφία.

Πρόκειται για το νέο του Single με τίτλο «Ένα τραγούδι ελπίδας», που κυκλοφόρησε ψηφιακά από τη Formiggart.

Το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή τον πόλεμο στην Γάζα και πρόκειται για μια μπαλάντα, με έναν λυρικό και εσωτερικό χαρακτήρα, που προσπαθεί να ξυπνήσει τα αντιπολεμικά και αλληλέγγυα αισθήματα όσων ακόμη θέλουν να λέγονται Άνθρωποι.

Απευθύνεται κυρίως στα παιδιά που αναγκάστηκαν να «μεγαλώσουν νωρίς» από αποφάσεις και επιλογές εκείνων που ορίζουν τις τύχες των λαών του κόσμου, δίνοντάς τους μια μελωδική αγκαλιά και φροντίδα.

Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Καζάζης υπογράφει τους στίχους και τη μουσική και έτσι μας δίνει το δικό του ξεχωριστό, μουσικό στίγμα.

Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Αλέξανδρος Καζάζης και ο Περικλής Καλούμενος, το βίντεο του «Ένα τραγούδι ελπίδας» ο Βασίλης Καζάζης, ενώ τη σκηνογραφία στο βίντεο καθώς και το εξώφυλλο, φιλοτέχνησε η Ίριδα Μαρίνα Γκέσλερ.

«Ένα τραγούδι ελπίδας. Γιατί μόνο η ελπίδα μας έχει μείνει σε έναν κόσμο αδίσταχτο και σκληρό, που με τις αποφάσεις του ωθεί κάποιες μικρές ψυχές να «μεγαλώσουν νωρίς» και να βιώσουν στο πετσί τους την βία. Αξίζει όμως άραγε να θυσιάζουμε την ανθρωπιά μας στον βωμό του χρήματος, του ιμπεριαλισμού και των εθνικών συμβόλων; Με αφορμή την γενοκτονία στην Παλαιστίνη, παραθέτω τις σκέψεις μου για κάθε παιδί που άθελά του βίωσε τον πόνο και τα συντρίμμια μιας εμπόλεμης κατάστασης. Όμως το τραγούδι κλείνει με ελπίδα, γιατί τα όνειρα αυτών των παιδιών και κάθε παιδιού πρέπει να ανθίσουν ξανά και να ανθίζουν στο παρόν και μέλλον χωρίς κανένα εμπόδιο».

Αλ. Κ.

Στίχοι/Μουσική/Ερμηνεία: Αλέξανδρος Καζάζης

Ενορχήστρωση: Αλέξανδρος Καζάζης/ Περικλής Καλούμενος

Ηχογραφήσεις/ Μίξεις/ Mastering: Περικλής Καλούμενος

Κιθάρα: Αλέξανδρος Καζάζης

Πιάνο: Περικλής Καλούμενος

Βιολοντσέλο: Παναγιώτης Καρελάς

Παραγωγή βίντεο: Βασίλης Καζάζης

Ηθοποιοί βίντεο:Κατερίνα Σουέιντα Παπανικολάου Αούντου, Θέμιδα Χριστίνα Γκέσσλερ

Εξώφυλλο τραγουδιού & Σκηνογραφία βίντεο: Ίριδα Μαρίνα Γκέσλερ

Ένα τραγούδι ελπίδας, για να ακουστούν

Οι φωνές των παιδιών που μεγαλώσανε νωρίς

Από ένα κόσμο αδίσταχτο σκληρό

Που τους γκρέμισε την αθώα τους ψυχή

Ζωές χαθήκανε στο διάβα, των μεγάλων και ισχυρών

Και σκοτείνιασε το βλέμμα, των πονεμένων λαών

Και τότε γέμισαν τα στόματα με μια λέξη δυνατή

Λευτεριά, για να έρθει η ανατροπή

Και να η φλόγα που ανασταίνει, την τελευταία μας πνοή

Μιας ελπίδας για μια νέα αρχή

Αφού τα όνειρα φυλάκισε ο ιμπεριαλισμός

Με μια σπίθα να ανθίσουνε ξανά

Ο Αλέξανδρος Καζάζης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου, ενώ προηγουμένως από την ηλικία των 6 ετών είχε ξεκινήσει να ασχολείται με τις τέχνες.

Από μικρή ηλικία, επίσης, συμμετέχει σε μουσικές και θεατρικές ομάδες, με τις οποίες οργανώνουν παραστάσεις, συναυλίες και εμφανίζονται σε καλλιτεχνικά και επιστημονικά φεστιβάλ.

Το 2017 ξεκινά τις σπουδές του στην σχολή Μουσικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το ίδιο έτος ξεκινά να εμφανίζεται ζωντανά σε διάφορες μικρές και μεγάλες σκηνές της Αθήνας, υποστηρίζοντας πολλά διαφορετικά είδη μουσικής (έντεχνο, ροκ, λαϊκό, ρεμπέτικο, παραδοσιακό) έντονο χαρακτηριστικό και της τραγουδοποιίας του.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο, το 2021, αποφοιτά από το Εθνικό Ωδείο με δίπλωμα στην κιθάρα, το 2023 βραβεύεται με το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό κιθάρας «Musicarte» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σήμερα ολοκληρώνει το τέταρτο έτος σύνθεσης. Φέτος ξεκίνησε στο πρώτο έτος το διδακτορικό του στο πανεπιστήμιο της Γρανάδας.

Τον Μάρτιο του 2025 κυκλοφόρησε από την Formiggart το πρώτο του Άλμπουμ «Άτρωτος Έρωτας» σε στίχους και μουσική του ίδιου.