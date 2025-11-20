Η ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη ερμηνεύτρια Στεφανία Μοροζίνη, μας συστήνεται δισκογραφικά με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι της τραγουδοποιού Ευσταθίας. Έχοντας διανύσει αρκετά χιλιόμετρα μουσικών σπουδών και εμπειριών ως επαγγελματίας τραγουδίστρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με καταβολές σόουλ και τζαζ, η Στεφανία έρχεται στα μουσικά δρώμενα της χώρας μας για να μας γοητεύσει με την ιδιαίτερη φωνή και παρουσία της κάνοντάς μας μια διαφορετική καλλιτεχνική πρόταση.

Το τραγούδι «Περαστικά μου», είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, χρωματισμένο με την αυτοσαρκαστική διάθεση, το λεπτό χιούμορ και την άρνηση για ένταξη σε οποιοδήποτε «καλούπι» που χαρακτηρίζει και την ίδια την δημιουργό του, και σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο. Έρχεται με την φωνή της Στεφανίας Μοροζίνη για να μείνει, να μας διασκεδάσει και να μας κάνει να το αγαπήσουμε ή και γιατί όχι; Ακόμα και να το μισήσουμε…

Παίζουν οι μουσικοί:

Χάρης Μπότσης πλήκτρα

Μανόλης Λιανής κιθάρα, κρουστά, προγραμματισμός

Φωνητικά: Στεφανία Μοροζίνη, Ευσταθία, Μανόλης Λιανής

Βρίζω την ώρα

Και τη στιγμή που σε συνάντησα

Για κοίτα με στα μάτια έχω κάτι να σου πω

θέλω να σου ανοίξω την καρδιά μου

αφιέρωσέ μου τώρα μόνο ένα λεπτό

να σου πω για τα αισθήματά μου

Βρίζω την ώρα

και τη στιγμή που σε συνάντησα και τώρα

είναι αργά, πολύ την πάτησα και χάνω

τα λογικά μου, περαστικά μου

Φταίω που σ’ αγάπησα και πίστεψα πολλά

είπα η κατάσταση θα φτιάξει

δεν αλλάζει ο άνθρωπος αγάπη μου γλυκιά

πιο εύκολα η τροχιά της γης αλλάζει

Βρίζω τη μέρα

την αποφράδα που βρεθήκαμε Δευτέρα

ήταν θαρρώ που συστηθήκαμε

και τρέμουν τα γόνατά μου, περαστικά μου

Θα περάσει και αυτό

το έργο είναι πια γνωστό

και τόσα συναισθήματα

σαν τα πυροτεχνήματα θα εξαφανιστούν στον ουρανό

Μα προς το παρόν

Βρίζω την ώρα

Και τη στιγμή που σε συνάντησα και τώρα

Είναι αργά, πολύ την πάτησα και χάνω

Τα λογικά μου, περαστικά μου

Βρίζω τη μέρα

την αποφράδα που βρεθήκαμε Δευτέρα

ήταν θαρρώ που συστηθήκαμε

και τρέμουν τα γόνατά μου, περαστικά μου

Περαστικά μου

Η Στεφανία Μοροζίνη είναι ερμηνεύτρια σύγχρονου τραγουδιού, καθηγήτρια φωνητικής και πιάνου με εμπειρία δέκα και πλέον χρόνων ως επαγγελματίας μουσικός.

Με μακρά πορεία μουσικών σπουδών και επαγγελματικών εμπειριών στο εξωτερικό (όπως συνεργασίες και περιοδείες με τους παγκοσμίως γνωστούς pop, soul και gospel καλλιτέχνες Lukas Graham, Leona Lewis, KT Tunstall, Basement Jaxx, Alexandra Burke, Matt &Luke Goss, SEL Soul (SoulIISoul), Ill Camille και πολλούς άλλους, επέστρεψε το 2020 στην Ελλάδα με σκοπό να δραστηριοποιηθεί στη χώρα της. Ως επαγγελματίας τραγουδίστρια με soul και jazz καταβολές, εμφανίζεται τακτικά σε μουσικές σκηνές, φεστιβάλ και εκδηλώσεις και έχει συνεργαστεί με διαφορετικά σχήματα και μουσικούς, όπως το jazz σχήμα Pied A Terre, το soul/funk συγκρότημα Da Band, το swing trio One Note Stand και το επαγγελματικό φωνητικό σύνολο En-Chor με μαέστρο τον Σάββα Ρακιντζάκη. Με το En Chor, μεταξύ άλλων, τραγούδησε τον Ιούνιο του 2023 στο Φεστιβάλ Λυρικός Νότος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον Κώστα Μακεδόνα, τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον συνθέτη Γιάννη Μπελώνη και τη Ματθίλδη Μαγγίρα.

Το 2025 ξεκίνησε την συνεργασία της με την Ευσταθία, η οποία και της έγραψε το πρώτο της τραγούδι «Περαστικά Μου» που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο.