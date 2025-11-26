Η Ilia (πρώην IOTA PHI) επιστρέφει με το «Ελάφια», ένα πρώτο «κάλεσμα» προς τον δεύτερο δίσκο της που έρχεται τον Φεβρουάριο του 2026 – σαν πρόγευση φωτός μέσα σε χειμωνιάτικο δάσος.

Το τραγούδι ισορροπεί ανάμεσα στην τραχύτητα της καθημερινότητας και σε μια αθόρυβη, μυστικιστική παρηγοριά που μοιάζει να αναβλύζει από μέσα μας. Η ενορχήστρωση, μινιμαλιστική και διαυγής, αφήνει χώρο σε ένα υπόγειο groove να αναπτυχθεί, καθώς και σε φωνητικές γραμμές που χαράζονται στη μνήμη — φωνές που δεν τραγουδιούνται, αλλά ανασαίνουν. Είναι σαν ένας ψίθυρος που ακουμπά στο αυτί και σε καλεί να επανασυνδεθείς με την πραγματική σου συχνότητα – να θυμηθείς τη λησμονημένη σου αρμονία.

Οι στίχοι περιγράφουν ένα σώμα μουδιασμένο μπροστά σε μια οθόνη, μια πόλη γεμάτη γυαλιστερές επιφάνειες και ανθρώπους που δηλώνουν χαρούμενοι ενώ έχουν χάσει τον δρόμο τους. Κι ανάμεσά τους, επανέρχεται επίμονα μια ικεσία – καθαρή και ανθρώπινη:

«Κράτα με μόνο (για μια στιγμή) / τόσο μας μένει σε αυτήν τη γη»

Σαν να ζητά η ψυχή να κρατηθεί από κάτι αληθινό πριν χαθεί ο χρόνος.

Τους στίχους υπογράφει η ίδια η Ilia, ενώ στη μουσική και την παραγωγή συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Δέλτα, έναν από τους πιο ευαίσθητους αρχιτέκτονες της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής. Μαζί υφαίνουν έναν ήχο αστικό και ταυτόχρονα ονειρικό: synths που μοιάζουν με νέον φώτα στη βροχή, εμμονικά μοτίβα, επαναλαμβανόμενοι παλμοί που θυμίζουν καρδιά, ακόμη και πραγματικές φωνές ελαφιών που διασχίζουν το σκοτάδι σαν σπάνια σημάδια ζωής. Δίνουν χώρο στη φωνή και στις λέξεις να αναπνεύσουν, σαν εσωτερικός μονόλογος που αντικατοπτρίζει το συλλογικό συναίσθημα.

Στο βίντεο, μια μικρή ομάδα ανθρώπων ζει στο περιθώριο – μια άτυπη “οικογένεια” που έχει διαλέξει έναν δρόμο έξω από τον θόρυβο του κόσμου. Προσπαθεί να ισορροπήσει, να σταθεί, να κρατήσει χώρο για τρυφερότητα, έξω από μια κοινωνία που απογοητεύει, σε έναν κόσμο όπου όλα μοιάζουν σκληρά. Κι ανάμεσά τους, ένα παιδί, σύμβολο αναγέννησης, κουβαλά τη σιωπηλή υπόσχεση πως όλα μπορούν να ξαναγεννηθούν.

Με το «Ελάφια», η Ilia αξιοποιεί την pop φόρμα σαν όχημα για να εξερευνήσει κοινωνικά και υπαρξιακά ερωτήματα, χωρίς να θυσιάζει την αμεσότητα και χωρίς να απαρνείται την καθαρότητα της μελωδίας. Συνεχίζει να χτίζει μια πορεία όπου η ευαισθησία γίνεται πράξη αντίστασης, τρόπος να βλέπεις πιο καθαρά και να δημιουργείς έναν κόσμο πιο αληθινό.

Το «Ελάφια» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Written by: ILIA & Mikael Delta

Produced by: ILIA & Mikael Delta

Mixed by: Mikael Delta

Mastered by: George Deligiannis

Μουδιασμένο το σώμα

Το στόμα σφιχτό

Απέναντι σε μια οθόνη

Ξεχνάω τι θέλω να πω

Μεγάλα αυτοκίνητα

γυαλίζουν στο δρόμο

Χαρούμενοι είμαστε

Σκαλίζω το χώμα

Μα δεν ξεφεύγω απ’ τον χρόνο

Κράτα με μόνο

Κράτα με μόνο (για μια στιγμή)

Τόσο μας μένει σε αυτή τη γη

Ακούς τα ελάφια;

Και αν έφευγα απόψε

Τίποτα δεν θ’ άλλαζα

Και αν έφευγα απόψε

Τίποτα δεν θ’ άλλαζα

Σε περνάνε νομίζουν

Δεν έχεις γκάζι – ΧΑ

Αγκαλιάζεις τα δέντρα

Και σε κοιτάνε λοξά

Μηχανή και Θεός

Τί μας λείπει πια

Τα τείχη ανεβαίνουν

Μια μέρα οι ψυχές

Δεν θα βρίσκουν σκιά

Κράτα με μόνο

Κράτα με μόνο (για μια στιγμή)

Τόσο μας μένει σε αυτή τη γη

Ακούς τα ελάφια τη νύχτα;

Και αν έφευγα απόψε

Τίποτα δεν θ’ άλλαζα

Και αν έφευγα απόψε

Τίποτα δεν θ’ άλλαζα

Μου λες μη φοβάσαι

Δεν φοβάμαι λεπτό

Θα σου πω μια αλήθεια

Που μου την είπε το βουνό

Δεν υπάρχει αλήθεια

Είσαι δόνηση, συχνότητα

Γι’ αυτό ας χορέψουμε

Μέχρι και το τελευταίο λεπτό

Κράτα με μόνο

Κράτα με μόνο (για μια στιγμή)

Τόσο μας μένει σε αυτή τη γη

Ακούς τα ελάφια τη νύχτα που κλαίνε;

Και αν έφευγα απόψε

Τίποτα δεν θ’ άλλαζα

Και αν έφευγα απόψε

Τίποτα δεν θ’ άλλαζα

Και αν έφευγα απόψε

Τίποτα δεν θ’ άλλαζα

Και αν έφευγα απόψε

Τίποτα δεν θ’ άλλαζα

Και αν έφευγα απόψε

Τίποτα δεν θ’ άλλαζα

————————————-

Η ILIA γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα — την αρχαία πόλη της δόξας και της παρακμής. Μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο, μετακόμισε στο Λονδίνο για σπουδές, όπου ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι. Βυθισμένη στις underground σκηνές του Νότιου και Ανατολικού Λονδίνου, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες που ξεπερνούν τα συμβατικά όρια, ενώ παράλληλα μπήκε στον χώρο της μόδας και της σύγχρονης τέχνης.

Η διαδρομή της την οδήγησε έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο της δημιουργικής ενέργειας του Λος Άντζελες – συνεργαζόμενη με καταξιωμένους παραγωγούς και περιπλανώμενη σε δρόμους που έμοιαζαν βγαλμένοι από ταινία του David Lynch. Ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης στην έρημο Joshua Tree τής αφύπνισε την ανάγκη να επανασυνδεθεί με τις ρίζες της. Επέστρεψε στην Αθήνα, κουβαλώντας τόσο το χάος όσο και τη διαύγεια που είχε συλλέξει καθ’ οδόν.

Η ILIA είναι τραγουδίστρια, παραγωγός, συνθέτρια και σκηνοθέτις μουσικών βίντεο. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., δημιουργώντας καθηλωτικά live sets που θολώνουν τα όρια μεταξύ συναυλίας και τελετουργίας.

Αποκαλούμενη από τον αγγλικό τύπο το “Enfant Terrible” της μεσογειακής μουσικής σκηνής, έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα της βιομηχανίας — συμπεριλαμβανομένων του υποψήφιου για Χρυσή Σφαίρα Daniel Heath (Lana Del Rey), του υποψήφιου για Grammy Billy Mann (Robyn, John Legend, Celine Dion) και του Chris Bolden (En Vogue), μεταξύ άλλων.

Έχοντας επαινεθεί για την «υπερβατική σκηνική της παρουσία» (Greek Reporter LA), η ILIA έχει ανοίξει συναυλίες για καλλιτέχνες όπως οι Katy B, Florence and the Machine, Orbital, Schiller, Marina and the Diamonds, Muse, Thievery Corporation.

Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε μέσα όπως τα Spiegel, Musik Express, Spin, Rolling Stone India, XS Noize, Esquire, Vogue, Popjustice και Earmilk. Τα τραγούδια της έχουν μεταδοθεί από τον εμβληματικό σταθμό BBC Radio 1 και το καλλιτεχνικό της όραμα συνεχίζει να εξαπλώνεται πέρα από είδη και ηπείρους.

Η Ίλια είναι η φωνή της «Ίριδας», της τελευταίας κυκλοφορίας των Στέρεο Νόβα, με εμφανίσεις στα Release και Reworks Festival.

Το 2025 θα κυκλοφορήσει το πρώτο της soundtrack για την ταινία μεγάλου μήκους του Κωνσταντίνου Μενελάου «ΘΗΛΥΚΟ», υποψήφια στο διαγωνιστικό μέρος Film Forward στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καθώς και το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, με σταθερό συνεργάτη της, τον Μιχάλη Δέλτα έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα.