“Αρχή του Τέλους” είναι ο τίτλος του πρώτου διπλού προσωπικού δίσκου του ερμηνευτή, συνθέτη και στιχουργού Δημήτρη Σκάρπα, σε δικές του συνθέσεις και στίχους. Χωρίζεται σε Part 1 που το ύφος του είναι Electro Pop και σε Part 2 που είναι Retro Ballads. Ήδη κυκλοφορούν επίσημα σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες (spotify, amazon) τα 18 συνολικά νέα του τραγούδια.

Η «Αρχή του Τέλους» στο πρώτο μέρος περιέχει κομμάτια που κινούνται στο electro pop και κουμπώνουν με ηλεκτρονικά pop synth layers, pulsing club ρυθμούς, dance groove μιας φωτεινής πολύχρωμης ατμόσφαιρας. Στο δεύτερο, κυριαρχεί μια έντονη νοσταλγική μελωδικότητα, κλείνοντας το μάτι στο alternative pop, με συναισθηματικό κινηματογραφικό vibe με βιωματικό story telling

Τracklist “Aρχή του Τέλους”

(Part 1 – Electro Pop)

1. Αρχή του τέλους

2. Όλη μου η ζωή

3. Τι μου έχεις κάνει

4. Θάνατε, η αγάπη κερδίζει

5. Μηχανή του χρόνου

6. Shout it now… Outloud

7. Μονάχα εγώ

8. Το μέλλον είναι εδώ

9. Κέντρο του σύμπαντος… Εσύ

(Part 2 – Retro Ballads)

1. Έρωτα Κεραυνοβόλε

2. Άγγελοι επί γης

3. Οι φίλοι μου (Ντουέτο με τη Λόλα Γιαννοπούλου)

4. Διακόπτης (Μεγάλοι έρωτες)

5. Μόλις μ’ έχασες

6. Τα άστρα

7. Ονειροπαγίδα

8. Ο χρόνος τρέχει

9. Με σένα να τελειώσω

Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Σκάρπα

O Δημήτρης Σκάρπας ασχολήθηκε με τη μουσική ως φοιτητής στη Ρουμανία όπου συμμετείχε σε διάφορες μπάντες ως τραγουδιστής σε μουσικές σκηνές εκεί, κινούμενος σε ύφος ποπ ροκ. Το 2012-2015 συμμετείχε ως τενόρος σε χορωδίες.

Από το 2018 έως σήμερα παράλληλα με τα μαθήματα φωνητικής, παρακολούθησε μαθήματα θεάτρου, musical performance, μοντάζ, σκηνοθεσίας. Παράλληλα γράφει τη δική του μουσική κινούμενος με ευκολία σε διαφορετική μουσικά είδη.

Κάπου ανάμεσα στις μελωδίες γεννήθηκε η ιδέα να εισάγει σε ένα εντελώς νέο είδος, ένα υβριδικό ηλεκτρονικό είδος μουσικής, το “Νeon” (Nostalgic Electronic) που συνενώνει ετερόκλητα μουσικά ηχοχρώματα σε ένα «φρέσκο» ενιαίο πολυμορφικό ήχο, κλείνοντας το μάτι τόσο στο mainstream όσο και το alternative pop/rοck.

Το “Neon” φιλοδοξεί να φιλοξενήσει δυτικότροπα και ανατολικά στοιχεία κάτω από την ίδια στέγη: Αυθεντικά, Χωρίς ταμπέλες, έναν κόσμο… «Αλλιώς»