Η Γιώτα Θεοδότου επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που φέρνει ζεστασιά, λάμψη και την αληθινή μαγεία των γιορτών. Με μελωδία που στροβιλίζεται σαν νιφάδα και στίχους που μυρίζουν κανέλα και αγκαλιά, το νέο single της υπόσχεται να γίνει το soundtrack των φετινών Χριστουγέννων.

Μια γιορτινή ιστορία αγάπης, ένα τραγούδι που ανάβει φως ακόμη και στις πιο κρύες μέρες του χειμώνα και μας καλεί να ζήσουμε ξανά την παιδική χαρά των Χριστουγέννων.

Σε μια εποχή που όλοι τρέχουμε, το τραγούδι μας θυμίζει κάτι απλό και αληθινό, πως η μεγαλύτερη γιορτή είναι ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας.

Το τραγούδι χτίζει έναν μικρό κόσμο όπου η ζεστασιά της καρδιάς προχωρά μπροστά από τα στολίδια, ένα γλυκό κάλεσμα για να ξαναβρούμε την ουσία, να νιώσουμε, να αγαπήσουμε ξανά…

Στίχοι / Μουσική: Γιώτα Θεοδότου

Ενορχήστρωση / παραγωγή: Γιώτα Θεοδότου

Studio / ηχοληψία: Ηλίας Παπαθεοδώρου

Τα φώτα αναβοσβήνουν γελούν τα παιδιά

οι ευχές ταξιδεύουν μες στη βραδιά,

στην αγκαλιά σου ο χειμώνας λιώνει σαν το κερί,

Χριστούγεννα μαζί σου είναι γιορτή.

Χριστούγεννα ήρθαν για πάντα μαζί,

κάθε μέρα κοντά σου μοιάζει γιορτή

ο κόσμος γελάει, φωνές, μουσικές

παιχνίδι στο χιόνι με καρδιές φωτεινές.

Χριστούγεννα ήρθαν και πως να στο πω

εσύ είσαι το δώρο που μόνο ζητώ.

Και αν πέφτει το χιόνι σιγά στη σιωπή,

εγώ έχω εσένα και αυτό μου αρκεί

σαν δώρο που ανοίγω γεμάτο χαρά,

Χριστούγεννα ήρθαν μες στην καρδιά.

Χριστούγεννα ήρθαν για πάντα μαζί,

κάθε μέρα κοντά σου μοιάζει γιορτή

ο κόσμος γελάει, φωνές, μουσικές

παιχνίδι στο χιόνι με καρδιές φωτεινές.

Χριστούγεννα ήρθαν και πως να στο πω

εσύ είσαι το δώρο που μόνο ζητώ.

Χριστούγεννα μαζί σου, λάμπει η ζωή,

η αγάπη μας στολίδι μες στην ψυχή.

Σαν φιλί ζεστό, σαν τραγούδι παιδικό,

μοιάζει ο κόσμος όλος μαγικός!

Χριστούγεννα ήρθαν για πάντα μαζί,

κάθε μέρα κοντά σου μοιάζει γιορτή,

ο κόσμος γελάει, φωνές, μουσικές

παιχνίδι στο χιόνι με καρδιές φωτεινές.

Χριστούγεννα ήρθαν και πως να στο πω

εσύ είσαι το δώρο που μόνο ζητώ

————————————–

Η Γιώτα Θεοδότου γράφει, συνθέτει και παράγει η ίδια τη μουσική της, με σύγχρονη pop αισθητική και έμφαση στο συναίσθημα και την αμεσότητα, ασχολείται με τη μουσική πάνω από 15 χρόνια ενώ στο βιογραφικό της μετρά πολλές δημιουργικές συνθέσεις και συνεργασίες με αξιόλογους καλλιτέχνες και μπάντες.