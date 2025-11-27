Η Vinyl Records καλωσορίζει τη Ραστώνη στο ελληνόφωνο roster της και παρουσιάζουν το νέο της single, «Μάσκες» με μουσική, στίχους, ερμηνεία, πιάνο και κιθάρα της Ραστώνης, σε ενορχήστρωση του Mike Anson.

Το «Μάσκες» είναι το πρώτο single της από το επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο «Ιστορίες από Σπασμένα Παλάτια», που αναμένεται να κυκλοφορήσει τη νέα χρονιά.

Η μουσική παραγωγή του πραγματοποιήθηκε από τον Mike Anson, τον Παντελή Μπένο και τη Ραστώνη, ενώ η ηχογράφηση έγινε από τον Παντελή Μπένο στα True North Studios. Το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε με το mix και το master του Παντελή Μπένου.

Το βιολί ανέλαβε η Έλλη Πιστοφίδου, ενώ στο ηλεκτρικό μπάσο συνέβαλε ο Θοδωρής Δουδούσης. Τα τύμπανα και τα κρουστά ηχογραφήθηκαν από τον Mike Anson.

από μια ευχή

πριν κρατηθεί

φράσεις ή όνειρα

κι αστέρια θα

στεγάσει

λακωνική

πριν θυμηθεί

τα προσωπεία ξέρει

πολύ καλά

να βγάζει

για αυτό όταν πέφτουν μάσκες

εκείνη φτιάχνει μια ιστορία

κοιτάει τα σπίτια απ το μπαλκόνι της

κι αρχίζει να διηγείται όλα εκείνα που

αυτά τα σπίτια

σίγουρα μόνα δε χωράνε

για αυτό και κλέβει κι ουρανό

για όταν θα φύγει από δω

σε μια στιγμή

πριν κορεστεί

είναι σκληρή η αλήθεια λεν

αυτοί που σπάνε

μα αν κουραστούν

στη διαδρομή

η αλήθεια μένει και

μας δείχνει που πονάμε

για αυτό όταν πέφτουν μάσκες

εκείνη φτιάχνει μια ιστορία

κοιτάει τα σπίτια απ το μπαλκόνι της

κι αρχίζει να διηγείται όλα εκείνα που

αυτά τα σπίτια

σίγουρα μόνα δε χωράνε

για αυτό και κλέβει κι ουρανό

για όταν θα φύγει από δω

—————————————-

WHO IS WHO

Η Ραστώνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά. Σπουδάζει Κινηματογράφο στο τμήμα Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Η ενασχόληση της με τη μουσική ξεκίνησε από μικρή ηλικία με τη συμμετοχή της σε χορωδίες, στη συνέχεια με θεωρητικά μαθήματα και σπουδές στο κλασικό τραγούδι στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων. Στα εφηβικά της χρόνια και λίγο πριν φύγει για σπουδές αγόρασε το πρώτο γιουκαλίλι και τη πρώτη της κιθάρα, βρήκε ένα παλιό αρμόνιο του παππού της και ξεκίνησε να μαθαίνει να παίζει. Πολύ γρήγορα της γεννήθηκε η ανάγκη όχι μόνο να παίζει τα τραγούδια του της αρέσουν, αλλά και να γεννήσει κάτι δικό της. Πλέον συνθέτει τα δικά της κομμάτια. Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Πάνω απ’ τη στάχτη/ Κάτω απ’ τα κύματα», και μέσα στο 2025 κυκλοφόρησε δύο single, το «Σαν εσένα» και το «Να πω πως άνθισα».