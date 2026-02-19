Η ILIA επιστρέφει με τις «Ατσαλένιες Πεταλούδες», το δεύτερο single από τον επερχόμενο δίσκο της. Ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στο εύθραυστο και το άφθαρτο, εκεί όπου η τρυφερότητα συναντά την αντοχή και η ποίηση γίνεται πράξη επιβίωσης.

Από τον ίδιο τον τίτλο, το κομμάτι γεννά μια αντίφαση που ανθίζει: πεταλούδες από ατσάλι. Πλάσματα φαινομενικά λεπτεπίλεπτα, που όμως κουβαλούν μέσα τους τη σκληρότητα της εμπειρίας. Όπως οι άνθρωποι που πέφτουν και ξανασηκώνονται. Όπως η φύση που, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν χαμένα, βρίσκει τρόπο να συνεχίσει – ακόμη κι αν χρειαστεί να μεταλλαχθεί.

Με έγχορδα και πιάνο στο επίκεντρο, οι Ατσαλένιες Πεταλούδες ξεδιπλώνονται σαν μια λιτή, συναισθηματική μπαλάντα. Η ενορχήστρωση αναπνέει. Δεν βιάζεται. Αφήνει χώρο στη μελωδία και στους στίχους να υπάρξουν χωρίς επιτήδευση. Τα έγχορδα της Καλλιόπης Μητροπούλου αγκαλιάζουν τη φωνή με μια σχεδόν κινηματογραφική απαλότητα, ενώ το πιάνο του Γιάννη Παπαδόπουλου λειτουργεί σαν εσωτερικός παλμός – μια ήρεμη αλλά σταθερή καρδιά που χτυπά κάτω από κάθε λέξη.

Στίχοι, μουσική και παραγωγή φέρουν την υπογραφή της ίδιας της ILIA, ενισχύοντας τον προσωπικό και βιωματικό χαρακτήρα του έργου.

Στο κέντρο του τραγουδιού, μια αποχώρηση.

Είπες θα φύγεις / Δεν θα ‘ρθεις ποτέ ξανά…

Η υγρασία στα μάτια δεν είναι αδυναμία αλλά απόδειξη ότι κάτι υπήρξε αληθινό. Κι όμως, μέσα από την απώλεια, γεννιέται η αποδοχή. Κάθε λουλούδι ψάχνει τον ήλιο στα τυφλά. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να θέλει να φτάσει πιο ψηλά.

Το ρεφρέν λειτουργεί σαν ψίθυρος και σαν προσευχή μαζί:

Ατσαλένιες Πεταλούδες

Πόσο όμορφα πετούν

Αν μιλούσαν τι θα λέγαν

Για τον κόσμο που γυρνά

Δεν εξηγούν. Δεν καταγγέλλουν. Δεν επιβάλλονται. Πετούν. Και μόνο αυτό αρκεί. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν κραυγάζει. Αντίθετα εκφράζεται με τον πιο απαλό τρόπο, επειδή δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.

Το video clip οπτικοποιεί αυτή τη διαδρομή μεταμόρφωσης. Σε μια πόλη γυμνή, η δημιουργός περιπλανιέται. Ανάμεσα σε άδειους δρόμους και σιωπηλή φύση, η απουσία γίνεται τοπίο. Παράλληλα, η εικόνα της προνύμφης που μεταμορφώνεται σε πεταλούδα υπενθυμίζει ότι κάθε κλειστό κουκούλι κρύβει μια μελλοντική πτήση.

Και τότε, η ποίηση συναντά την τεχνολογία: ένα μηχάνημα δημιουργεί μια ατσαλένια πεταλούδα. Η φύση και η μηχανή, το οργανικό και το βιομηχανικό, συνυπάρχουν. Η μεταμόρφωση δεν είναι μόνο βιολογική – είναι υπαρξιακή, καλλιτεχνική, σύγχρονη. Η ευαισθησία δεν αναιρεί τη δύναμη – αντίθετα τη σμιλεύει.

Η ILIA για το video clip συνεργάστηκε με τον Χάρη Νινιό. Ο ίδιος γράφει: «Αυτές οι εικόνες λειτουργούν ως απόηχοι των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάζω — θραύσματα μιας συνθετικής αντίληψης που μεταφράζεται σε συναίσθημα. Για το LP2 της ILIA, στόχος ήταν η δημιουργία μιας αίσθησης μνήμης, σαν σήματα που αιωρούνται ανάμεσα στην ανθρώπινη εμπειρία και τη μηχανική λογική. Το οργανικό και το τεχνητό συνυπάρχουν χωρίς σαφή διάκριση, αντανακλώντας τις υπαρξιακές και συναισθηματικές διαστάσεις του άλμπουμ.»

Οι Ατσαλένιες Πεταλούδες είναι ένας ύμνος στην ομορφιά που επιμένει μέσα σε ένα σκληρό κόσμο. Ένα τραγούδι για εκείνους που έμειναν, για εκείνους που έφυγαν, και για εκείνους που συνεχίζουν να πετούν – ακόμη κι αν τα φτερά τους είναι φτιαγμένα από ατσάλι.

Οι «Ατσαλένιες Πεταλούδες» είναι διαθέσιμες σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Written by: ILIA

Produced by: ILIA

Strings by: Kalliopi Mitropoulou

Mixed by: Christos Bekiris

Mastered by: George Deligiannis

Music Video: Made by ILIA and Haris Ninios

Cinematography: Akis Valergakis

Coloring: Akis Valergakis

Location Manager: Oval Studio

Stylist: Vinyl Face

ILIA (πρώην IOTA PHI) σύντομο bio

Η ILIA γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα – την αρχαία πόλη της δόξας και της παρακμής. Μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο, μετακόμισε στο Λονδίνο για σπουδές, όπου ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι. Βυθισμένη στις underground σκηνές του Νότιου και Ανατολικού Λονδίνου, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες που ξεπερνούν τα συμβατικά όρια, ενώ παράλληλα μπήκε στον χώρο της μόδας και της σύγχρονης τέχνης.

Η διαδρομή της την οδήγησε έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο της δημιουργικής ενέργειας του Λος Άντζελες – συνεργαζόμενη με καταξιωμένους παραγωγούς και περιπλανώμενη σε δρόμους που έμοιαζαν βγαλμένοι από ταινία του David Lynch. Ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης στην έρημο Joshua Tree τής αφύπνισε την ανάγκη να επανασυνδεθεί με τις ρίζες της. Επέστρεψε στην Αθήνα, κουβαλώντας τόσο το χάος όσο και τη διαύγεια που είχε συλλέξει καθ’ οδόν.

Η ILIA είναι τραγουδίστρια, παραγωγός, συνθέτρια και σκηνοθέτις μουσικών βίντεο. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., δημιουργώντας καθηλωτικά live sets που θολώνουν τα όρια μεταξύ συναυλίας και τελετουργίας.

Αποκαλούμενη από τον αγγλικό τύπο το “Enfant Terrible” της μεσογειακής μουσικής σκηνής, έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα της βιομηχανίας – συμπεριλαμβανομένων του υποψήφιου για Χρυσή Σφαίρα Daniel Heath (Lana Del Rey), του υποψήφιου για Grammy Billy Mann (Robyn, John Legend, Celine Dion) και του Chris Bolden (En Vogue), μεταξύ άλλων.

Έχοντας επαινεθεί για την «υπερβατική σκηνική της παρουσία» (Greek Reporter LA), η ILIA έχει ανοίξει συναυλίες για καλλιτέχνες όπως οι Katy B, Florence and the Machine, Orbital, Schiller, Marina and the Diamonds, Muse, Thievery Corporation.

Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε μέσα όπως τα Spiegel, Musik Express, Spin, Rolling Stone India, XS Noize, Esquire, Vogue, Popjustice και Earmilk. Τα τραγούδια της έχουν μεταδοθεί από τον εμβληματικό σταθμό BBC Radio 1 και το καλλιτεχνικό της όραμα συνεχίζει να εξαπλώνεται πέρα από είδη και ηπείρους.

Η Ίλια είναι η φωνή της «Ίριδας», της τελευταίας κυκλοφορίας των Στέρεο Νόβα, με εμφανίσεις στα Release και Reworks Festival.

Το 2025 θα κυκλοφορήσει το πρώτο της soundtrack για την ταινία μεγάλου μήκους του Κωνσταντίνου Μενελάου «ΘΗΛΥΚΟ», υποψήφια στο διαγωνιστικό μέρος Film Forward στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καθώς και το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, με σταθερό συνεργάτη της, τον Μιχάλη Δέλτα έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα.