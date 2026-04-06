Η Ίλια (πρώην IOTA PHI) επιστρέφει με το δεύτερο ολοκληρωμένο της άλμπουμ με τίτλο «LP2», ένα έργο που μοιάζει περισσότερο με εσωτερικό τοπίο παρά με απλή συλλογή τραγουδιών, ένα ταξίδι που αιωρείται ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, στο εύθραυστο και το ανθεκτικό.

Σε αυτά τα επτά κομμάτια, η Ίλια υφαίνει έναν ιστό από συναισθήματα και εικόνες: προσωπικές εξομολογήσεις που ανοίγουν διακριτικά προς κάτι συλλογικό, σχεδόν πανανθρώπινο. Ο ρομαντισμός δεν εμφανίζεται εδώ ως φυγή, αλλά ως ανάγκη, ως μια επίμονη αναζήτηση επαφής μέσα σε ένα περιβάλλον που συχνά γίνεται αφιλόξενο.

Η τρυφερότητα των «Ατσαλένιων Πεταλούδων» μοιάζει με φτερούγισμα μέσα σε έναν σκληρό κόσμο ενώ τα «Ελάφια» στήνουν ένα αστικό σκηνικό γεμάτο σιωπές και φώτα. Το «Stihima» μιλάει για την ανάγκη να ανήκεις, και το «Life» χτυπά σαν καρδιά σε 150 bpm, γεμάτο χορευτική ένταση, γέλια παιδιών και φωνές που σε καλούν να ζήσεις. Και όταν όλα μοιάζουν να κορυφώνονται, έρχεται το «Meds in C»: η Ίλια σε οδηγεί σε μια σιωπηλή επιστροφή, μια καθοδηγούμενη αυτοσυγκέντρωση συνοδευόμενη από τους ήχους της αρχαιοελληνικής λύρας. Είναι σαν να σου ψιθυρίζει πως μέσα στον θόρυβο και την ένταση υπάρχει πάντα χώρος για φροντίδα, για αποδοχή και συμφιλίωση με τον εαυτό σου – πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου όπως σε αγαπά η ίδια η Δημιουργία.

Η ηχητική παλέτα του δίσκου είναι λιτή, αλλά πολυσυλλεκτική και βαθιά φορτισμένη. Η μουσική κυλά σαν ρεύμα ανάμεσα σε φως και σκοτάδι. Granular synths, drill synths, hyper pop υφές, νοσταλγικές κιθαριστικές μελωδίες, πιάνο και έγχορδα συνυπάρχουν με τη φωνή της, που άλλοτε ψιθυρίζει σαν μυστικό κι άλλοτε ανοίγεται σαν χείμαρρος.

Η παρουσία του Μιχάλη Δέλτα, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, ως συμπαραγωγού σε πέντε κομμάτια-κλειδιά του άλμπουμ (Aggelos, Skliri, Elafia, Stihima, Life), ενισχύει αυτήν την ατμόσφαιρα, προσθέτοντας μια διάσταση που δεν επισκιάζει, αλλά αγκαλιάζει τον πυρήνα των τραγουδιών συμβάλλοντας στην ηχητική ταυτότητα του δίσκου.

Το “LP2” δεν ήρθε να γεμίσει τον θόρυβο. Απλώς ανοίγει χώρο. Και μέσα σε αυτόν, κάτι δικό σου αρχίζει να ακούγεται πιο καθαρά.

Για τα μουσικά βίντεο και τα visuals της εμφάνισης, η Ίλια συνεργάζεται με τον Χάρη Νινιό, ο οποίος σχεδιάζει πρωτότυπα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο οπτικό περιβάλλον που συνοδεύει τη μουσική εμπειρία, κάνοντας κάθε ήχο να αποκτά μορφή, φως και κίνηση.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την Desire Bay Records και σε βινύλιο από την Rockarolla Records.