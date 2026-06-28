Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Στις αρχές Ιουνίου 1944, οι Βρετανικές και Αμερικανικές συμμαχικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Στρατηγό Eisenhower (Brendan Fraser) είναι έτοιμες να εξαπολύσουν μαζική επίθεση στην Ευρώπη εναντίον των Ναζί και των δυνάμεων του Άξονα. Το μόνο που απομένει προκειμένου να καθορίσουν ποια θα είναι η ημέρα της Απόβασης, είναι η ακριβής πρόγνωση του καιρού. Σ’ αυτό καλείται να τους βοηθήσει ο αξιωματικός της βρετανικής αεροπορίας, James Stagg (Andrew Scott).

Ο Anthony Maras σκηνοθετεί, μοντάρει και συνυπογράφει, με τον David Haig, το σενάριο στο «72 Ώρες Προθεσμία» (“Pressure”), ταινία η οποία βασίζεται σε θεατρικό έργο του τελευταίου και επικεντρώνεται στα πραγματικά γεγονότα που προηγήθηκαν της ιστορικής απόβασης στην Νορμανδία (D-Day), η οποία και έμελλε να αποτελέσει την αρχή του τέλους για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κινούμενος σε ακαδημαϊκά πλαίσια, με στιβαρό, σωστό ρυθμό και επικεντρωμένος στους χαρακτήρες, ο Maras δημιουργεί ένα έργο που δεν πρωτοτυπεί, αλλά κερδίζει τον θεατή με τη σοβαρότητα και τον ρεαλισμό του. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξαιρετική ερμηνεία του Andrew Scott, ο οποίος δημιουργεί μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, στον ρόλο ενός –κυριολεκτικά– αφανούς ήρωα, ενός ανθρώπου με πείσμα, πίστη, ευαισθησία και ιδανικά.

Το ωραιότερο στοιχείο του φιλμ είναι ότι διατηρεί την αγωνία για την έκβαση της ιστορίας, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι γνωρίζουμε ήδη τί έχει συμβεί. Μεταφέροντάς μας ουσιαστικά στα παρασκήνια της Ιστορίας, ο δημιουργός αναδεικνύει πώς μία παράμετρος που μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, τετριμμένη ή δευτερεύουσα, όπως η πρόγνωση του καιρού, καθώς και μόνο ένας άνθρωπος, μπορούν να γίνουν καθοριστικοί παράγοντες, προκειμένου να αλλάξει η ροή της Ιστορίας. Επιπλέον, αποδίδει θαυμάσια την χρονική, ψυχολογική, αλλά και την… ατμοσφαιρική πίεση –όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος της ταινίας– που επικρατούσαν τις κρίσιμες εκείνες ημέρες του καλοκαιριού του 1944, δίχως να ξεχνά στιγμή ότι οι λαμπρότερες –όπως, άλλωστε, και οι πιο σκοτεινές– σελίδες της Ιστορίας γράφονται από τις επιλογές των ανθρώπων.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Spentzos Film, από την Πέμπτη, 25 Ιουνίου.

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