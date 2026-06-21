Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Το 1938 στο Αλγέρι, ο Meursault (Benjamin Voisin) μαθαίνει για τον θάνατο της μητέρας του στο γηροκομείο. Παρευρίσκεται στην κηδεία της δίχως να εκδηλώσει κάποιο εμφανές συναίσθημα και την αμέσως επόμενη ημέρα ξεκινά δεσμό με τη Marie (Rebecca Marder).

Ο François Ozon σκηνοθετεί μαεστρικά την ταινία «Ο Ξένος» (“L’ Étranger”), το σενάριο της οποίας βασίζεται στο καταξιωμένο ομώνυμο μυθιστόρημα του Albert Camus, το οποίο γράφτηκε το 1942, εν μέσω του παραλογισμού του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο σκηνοθέτης επιλέγει, πολύ έξυπνα, να κινηματογραφήσει μια ιστορία λουσμένη στο σχεδόν ανελέητο φως του μεσογειακού ήλιου σε ασπρόμαυρο φιλμ, με την εκπληκτική φωτογραφία του Manu Dacosse να οξύνει κάθε φωτεινό σημείο και να εμβαθύνει σε κάθε σκιά. Το φως και το σκοτάδι που παλεύουν να κατακτήσουν την ψυχή του Meursault, τον οποίο ερμηνεύει εκπληκτικά ο Benjamin Voisin, γίνονται έτσι ακόμη πιο κυρίαρχα, ενώ παράλληλα τα ερωτήματα σχετικά με τον χαρακτήρα του μοιάζουν ακόμη πιο περίπλοκα ή –από μια άλλη άποψη– εντελώς ξεκάθαρα, αποτελώντας τον πυρήνα μιας σχεδόν ποιητικής κινηματογραφικής δημιουργίας.

Μέσα στο πολυπολιτισμικό προπολεμικό Αλγέρι, η κουλτούρα των Ευρωπαίων έρχεται σε αντίθεση με αυτή των Αράβων –άλλωστε, στην πλειονότητά τους, και οι δύο λαοί μοιάζουν απρόθυμοι να κατανοήσουν ή να αποδεχθούν ο ένας τον άλλο. Ωστόσο, το μυθιστόρημα του Camus, όπως και η ταινία, εστιάζονται στον ξένο που καθένας από εμάς μπορεί να κρύβει μέσα του. Ο Meursault –τον οποίο ουδέποτε ακούμε να τον αποκαλούν με το μικρό του όνομα– μοιάζει άνθρωπος αποστασιοποιημένος, αδιάφορος για τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της θρησκευτικής πίστης, καθώς και για όσα επιτάσσουν οι κοινωνικές συμβάσεις και οι κανόνες της καλής συμπεριφοράς. Αυτομάτως, λοιπόν, για την κοινωνία τα πράγματα υπεραπλουστεύονται και εκείνος γίνεται ο διαφορετικός, ο αλλότριος, ο ξένος. Και το τίμημα του να διεκδικείς την ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου, είναι σχεδόν πάντοτε υψηλό.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Spentzos Film, από την Πέμπτη, 11 Ιουνίου.

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