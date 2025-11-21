Ένα live για όσους αγαπούν τη μουσική χωρίς φίλτρα -εκεί όπου η ευαισθησία συναντά τον ρυθμό και το όνειρο γίνεται τραγούδι.

Η νέα ερμηνεύτρια Μελίνα Μαβίδου, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή της Αθήνας, στο θρυλικό «Πατάρι», παρουσιάζοντας μια μουσική παράσταση γεμάτη φρεσκάδα, ευαισθησία και συναίσθημα.

Με φωνή που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την τρυφερότητα, η Μελίνα μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι μέσα από ήχους και λέξεις που μιλούν για τον έρωτα, τη νοσταλγία, την αναζήτηση- για όσα μας ενώνουν.

Από την Βάνου μέχρι τη Billie Eilish, από τον Παυλίδη μέχρι την Αρλέτα, κι από τον Δεληβοριά και τον Χατζιδάκι στην Amy Winehouse και τον Κηλαηδόνη, το πρόγραμμα της βραδιάς ενώνει το ελληνικό τραγούδι με τον σύγχρονο pop ήχο, δημιουργώντας ένα μουσικό μωσαϊκό χωρίς ταμπέλες.

Μέσα σε αυτό, ακούγονται και πέντε πρωτότυπα τραγούδια από τον επερχόμενο πρώτο της δίσκο, σε στίχους της ίδιας και μουσική του Νίκου Κύρτσου, με πιο πρόσφατο single το «Κι αν μου πεις».

Μαζί της επί σκηνής:

Πλήκτρα – Ενορχηστρώσεις: Γιώργος Κωνσταντελάκης

Κρουστά: Τάκης Βασιλείου

Μπάσο: Παρασκευάς Κίτσος

Guest: Νίκος Κύρτσος

Φωτογραφία αφίσας: Stephie Grape

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Doors Open 22:15

Ώρα έναρξης: 22:30

Πατάρι

Ακαδήμου 14, Μεταξουργείο (άνωθεν Θεάτρου Μεταξουργείο)

Κρατήσεις θέσεων: ️ 6948 053145

Είσοδος: 12€

Προπώληση: more.com