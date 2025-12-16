Μια από τις πιο όμορφες μουσικές συμπράξεις μάς χαρίζει η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης! Οι δύο ταλαντούχοι τραγουδιστές και καλοί φίλοι συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο που έρχεται να μας υπενθυμίσει πως ο έρωτας γράφεται με όρκους, χάδια και φιλιά! Το τραγούδι είναι το soundtrack της ομώνυμης ταινίας «Ο Έρωτας γράφεται…», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου, μίας σύγχρονης ρομαντικής κομεντί για τις δεύτερες ευκαιρίες, στον έρωτα, τη δημιουργικότητα, την οικογένεια και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Με χιούμορ, τρυφερότητα και φαντασία, μιλά για τον καθημερινό αγώνα του να ξαναβρούμε το νόημα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Ο ιδιαίτερα χαρισματικός Πάνος Μουζουράκης και η Νο.1 Ελληνίδα pop star Έλενα Παπαρίζου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας συνεπαίρνουν με τη μοναδική τους ερμηνεία στο συναρπαστικό ταξίδι του έρωτα, και φυσικά στην πλοκή της τρυφερής ταινίας “Ο Έρωτας γράφεται…” (πρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Ποιμενίδης, Δανάη Λουκάκη, Γιώργος Γεροντιδάκης κ.ά.).

Το video clip είναι σε σκηνοθεσία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη της ταινίας, Βασίλη Μυριανθόπουλου ο οποίος υπογράφει τους στίχους του τραγουδιού ενώ τη μουσική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κωτούλας.

Κιθάρες: Γιάννης Περδικάρης, Χάρης Μιχαηλίδης

Τύμπανα: Κώστας Λιόλιος

Μπάσο: Γιάννης Σώκιαλης

Πιάνο: Σπύρος Μεταξάς, Marc Jansen

Πλήκτρα: Σπύρος Μεταξάς

Κρουστά: Κωνσταντίνος Παντζής, Γιάννης & Χάρης Μιχαηλίδης